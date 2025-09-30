快訊

玉山學術獎 四教授出線

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山金控財務長程國榮（中）、臺大管理學院院長陳家麟（右四）、臺大財金系教授曾郁仁（左四）、臺大財金系教授洪志清（右三）於「玉山學術獎」頒獎典禮合影。玉山銀行／提供
玉山金控財務長程國榮（中）、臺大管理學院院長陳家麟（右四）、臺大財金系教授曾郁仁（左四）、臺大財金系教授洪志清（右三）於「玉山學術獎」頒獎典禮合影。玉山銀行／提供

玉山銀行與臺大管理學院25日舉行2025「玉山學術獎」頒獎典禮，由臺大管理學院院長陳家麟、玉山金控（2884）財務長程國榮共同頒獎，獲獎教授為財金系老師曾郁仁、曾俊凱、洪志清，以及資管系老師黃明蕙，研究成果發表在《Management Science》、《The Accounting review》、《Journal of Consumer Research》國際頂尖期刊。

程國榮表示，玉山鼓勵國內商管及經濟領域的卓越研究，躍升國際學術舞台，2010年設立玉山學術獎，與臺大、政大、清大、交大等11所國內頂尖大學合作，15年來共頒發91座獎項，臺大管理學院年年展現豐沛的學術能量，累計共有41人次教授、36篇研究成果刊登在國際一流管理學領域期刊。玉山有超過400位臺大畢業校友，在國內外各單位都有很好的表現與發展。

陳家麟提到，在國際頂尖期刊發表學術研究，不只基於對學術研究的好奇心與熱忱，教授們更要以高標準自我要求，投入相當多的心血與努力，挑戰過程相當漫長且艱難，感謝玉山學術獎長期支持，讓老師們感受到來自學校和企業界的溫暖與期望，與臺大共同推升台灣在國際管理學界的能見度。

曾郁仁使用台灣近百萬筆汽車竊盜險資料，分析要保人選擇保險自付額的決策，並解決長期來各項研究文獻中未知的重要參數估計，讓幾乎隨機優越法則能更有效被應用。曾俊凱發現非上市公司主動揭露新聞或重大訊息，對同產業的上市公司投資決策產生顯著影響，資訊揭露的外部性與產業間學習效果，可促進市場效率。

洪志清觀察到不同類型投資人對股市的關注程度，可用來預測市場報酬。黃明蕙提出生成式AI演進脈絡，真實世界的偏誤資料、缺乏個別性的AI生成內容，以及GenAI不斷學習自身產出，將導致AI偏誤更加嚴重，建議研究者優先採用以人為本的研究方法，使GenAI重新對標消費者行為。

國家要充滿競爭力、企業要邁向永續經營，關鍵就是人才培育，需要學校強而有力的支持、教授的頂尖研究以及良好的教學品質。玉山將持續鼓勵管理學、經濟學領域頂尖研究，擴大玉山學術獎的正向影響力，讓世界看見台灣學術界的國際競爭力。

