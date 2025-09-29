快訊

救災被說擺拍...竹北吊車大王怒了 嗆酸民「一起來救災」

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限、右嗆許智傑不要臉

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

銀行大搶富豪戶生意 高雄資產專區掀「家辦熱」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

自7月開張以來，高雄資產專區已有16家國銀獲准進駐。據調查，國銀最受富豪戶青睞的三大業務是：家族辦公室、融資業務（包含金融資產投資組合貸款 Lombard Lending 與自行質借）、及另類境外基金商品

其中，以資產規模門檻逾5億元的家族辦公室需求最為火熱。據了解，中國信託商銀至今已獲近20組客戶申請，往來資產突破百億元；第一銀行也已有逾十組申請，資產規模同樣達百億元水準。

所謂「家族辦公室」，是專為超高淨值家族打造，涵蓋資產配置、財富傳承、企業治理與法稅規劃等全方位服務。

銀行主管指出，過去因受限法規，銀行僅能扮演提供資金與投資理財服務的輔助性角色，即便與家族往來跨越兩三代，也難提出整合性規劃；如今在專區試辦下，銀行能由被動轉為主動，提供結合法務、稅務與金流的完整解決方案，協助家族從資產傳承到永續治理，服務價值大幅提升。

金融圈認為，家族辦公室可望成為高雄專區的「王牌業務」，不僅將是銀行爭奪大戶版圖的主戰場，也有助提升台灣在亞洲資產管理市場的能見度。

金管會此次在專區開放22項銀行試辦業務，其中最先受到市場迴響的正是家族辦公室、融資業務與另類基金商品。其他如保費融資、保單質借等，有助富豪戶活化資產、提升資金運用效率，預料將成為後續推升量能的重要動能。

壽險和券商部分，據金管會統計，目前已有國泰、富邦、南山、台壽等4家壽險，以及中信證、兆豐證、永豐金證等3家券商獲准進駐，顯示專區正逐步形成多元金融生態系。

商品 金管會 國銀 壽險 高雄市

延伸閱讀

高雄梓官赤西秘境走讀 邀請民眾品味百年漁村農漁體驗

高雄特搜帶「光榮印記」回家 陳其邁給2天公假好好休息

蟑螂群現身高雄百貨公司餐廳 消費者用餐直呼「好噁！」

動物友善再升級 嘉市動物嘉年華推廣認養與飼主責任

相關新聞

富豪戶資金動了！存款降、基金衝高 債市再起風

據金管會截至2025年8月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬6,567人，總資產（AUM）規模1兆8,0...

億級富豪趕在降息前投資卡位 存款占比創四個月來最低

金管會公布最新的高資產理財統計，結果顯示，8月底全體國銀承作高資產理財規模達1兆8019億元，創新高。最令人矚目之處，在...

日圓短線震盪 恐受制關稅與選舉風險

日圓兌美元26日逼近150大關，主要反映美國經濟數據表現強勁，29日又快速升值到148.9，國泰世華銀行認為，短中期內因...

高雄資管專區三大業務報捷 均有雙位數承辦量

今年7月正式啟動的高雄資產管理專區，是金管會推動「留財引資」的重要起跑關鍵。綜合銀行回應，短短不到三個月，銀行在家族辦公...

高雄資產管理專區開辦至今 三壽險保費收入突破億元

高雄資產管理專區開辦至今，三大壽險業者於專區內累計保費收入已超過上億元，其中又以利變型壽險和分紅保單最受高資產客戶青睞，...

央行：穩定幣、數位貨幣互補 最大差異在於發行主體

全球數位金融快速發展，穩定幣（Stablecoin）與央行數位貨幣（CBDC）之間的定位與差異逐漸成為關注焦點。央行指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。