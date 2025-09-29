富豪戶資金動了！存款降、基金衝高 債市再起風

據金管會截至2025年8月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬6,567人，總資產（AUM）規模1兆8,019億元，單月大增995戶、1,082億元，AUM首度衝破千億元大關，雙雙寫開辦以來最大單月增量。

金融圈分析，高雄資產專區正式上路，加上降息預期推升股債行情，雙重利多帶動大戶積極進場，財管業務量能爆發，預料第四季仍將延續增長態勢。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管指出，8月大戶激增有兩大驅動力。首先，各銀行搶進高雄資產專區，鎖定資產逾5億元的家族辦公室客群，帶動AUM急速擴張。其次，市場預期美國即將降息，股債行情回溫，大戶資金加速進場，推升財管規模。

資產配置面上，數據顯示，8月大戶存款占比降至46.7%，觸及近四個月低點，擺脫第二季因美關稅與市況不穩的「抱現金」心態，反應市場情緒轉趨樂觀。

基金與債券配置占比則同步回升0.3個百分點，各達16%與13.3%，其中基金占比更創新高，顯示大戶看好股市表現，投資傾向「股優於債」。

隨美國9月正式降息一碼，市場預期年底前仍有兩碼降息空間，部分大戶已開始獲利了結股市，轉向布局低檔海外債，以降低波動並鎖定明後年資本利得。

同時，川普近期對統計局與聯準會的人事干預，引發市場對美國資產穩定性的疑慮，也推動部分大戶探詢非美資產定位以及多元投資方案，並投入少量資金測試。

金管會公布2025年8月底國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務。累計前八月，高資產財管客戶已大增4,739戶，是去年同期的1.5倍，AUM增加3,924億元，幾乎追平去年同期水準。顯示第二季因關稅衝擊造成的疲弱，已由8月專區啟動與降息題材迅速彌補。

高雄資產專區上路，也帶動券商搶進。據金管會統計，8月再新增核准華南永昌證承作大戶財管業務，帶動整體券商承辦家數升至十家，連續兩個月都有新券商加入。

8月底十家券商累計客戶數1,515人、交易額3,641億元，各月分別增加110人和162億元，年增43%和57%，反映全球股市轉佳、券商積極搶進的盛況。

目前已有17家國銀獲准承作高資產業務，尚有彰銀（2801）、聯邦銀（2838）、高雄銀（2836）、法巴銀等4家尚未開辦。再加上十家券商，整體市場競爭家數將達31家，大戶財管版圖競爭更加激烈。