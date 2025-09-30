國泰世華啟動金融盾防詐

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
金融科技產業聯盟於26日舉辦「金融盾－科技防詐聯盟暨合作宣言啟動大會」，由左至右依序為財金資訊股份有限公司副總經理朱伯振、永豐銀行資深副總經理張升寶、玉山銀行智能金融處總工程師郭健男、中國信託金控資訊最高主管賈景光、金管會創新處副處長施宜君、金管會銀行局副局長張嘉魁、金融科技創新園區執行總監洪杉源、國泰世華銀行數據長梁明喬、台新銀行法遵長林哲立、新光銀行資訊長張順程。國泰世華銀行／提供
國泰金控（2882）響應金管會發展金融科技策略，積極參與今年2月由金融總會成立之金融科技產業聯盟。隨著詐騙手法不斷翻新，防堵金融詐騙成為政府與金融業的首要課題，金融科技產業聯盟26日舉辦「金融盾－科技防詐聯盟暨合作宣言啟動大會」，集結國內七家金融機構，包含中國信託商業銀行、玉山銀行、永豐銀行、台新銀行、國泰世華銀行、新光銀行及財金資訊股份有限公司，展現金融業共同宣示強化防詐科技、打造安全金融環境的決心。

為擴大金融科技創新量能，金融科技產業聯盟持續推動對金融市場共通有益之目標，其中，在「金融科技應用研發工作圈」中，國泰世華銀行運用突破性「聯合學習」（Federated Learning）技術推行「金融盾」專案，在各家金融機構不交換個資的前提下，共同協作訓練科技防詐模型，以辨識新型詐騙樣態，並擴大偵測範圍，有效解決金融機構面臨的數據孤島問題。

金管會創新處副處長施宜君指出，今年推動成立金融科技產業聯盟，目的是期望透過各工作圈中金融同業及跨領域夥伴共同合作與努力，讓我國金融產業能以更精準、更有效率的方式執行阻詐；26日啟動的「金融盾」專案，更展現跨金融業科技共享精神，也落實產業聯盟「資源整合、共創價值」核心理念。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，金融詐騙手法日新月異，並結合科技及AI技術，除造成民眾財產損失亦對社會信任構成重大考驗，打詐已是全民共識，也是政府當前重要的工作之一。金管會透過推動科技阻詐、精準阻詐、協力阻詐、臨櫃阻詐與責任阻詐五大面向精進金融阻詐措施，並持續鼓勵金融機構運用科技強化金融阻詐措施，及與金融同業及政府部門合作，透過公私協力有效攔阻詐騙。

國泰世華銀行數據長梁明喬表示，國泰金控與國泰世華銀行自2024年推動CaFe聯合學習框架實證計畫以來，持續累積實務經驗。「金融盾」專案不僅可望擴大落地應用場景，更透過工作圈機制整合金融同業力量，進一步升級預警機制，降低金融交易詐騙風險，展現國泰世華銀行全方位守護民眾資產安全的行動力。

