花蓮洪災 台新新光金捐款千萬元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控偕子公司捐贈千萬，協助花蓮災區民眾重建家園。台新新光金／提供
強颱「樺加沙」重創花蓮，造成光復鄉嚴重災情。為協助災區民眾重建家園，台新新光金控（2887）26日宣布，台新新光金控偕同旗下子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐助1,000萬元，協助災區緊急援助、醫療，以及收容安置和重建復原等項目。

台新新光金控總經理林維俊表示，樺加沙颱風外圍環流挾帶豪大雨，造成花蓮縣光復鄉多處道路、民宅遭泥流淹沒，造成民眾傷亡。為協助花蓮災區民眾早日重建家園，恢復正常生活，台新新光金控偕同子公司台新銀行、新光人壽、台新證券共同捐款1,000萬元，盼能拋磚引玉邀請各界共同伸出援手，幫助災區儘速重建。

台新銀行為協助災區民眾重建家園，積極配合主管機關及地方政府所提供之災害專案貸款，協助受災戶貸款展延或寬緩還款，可申請本息展延、暫停繳款，以減輕短期財務壓力。另外，受災房貸戶可貸款額度最高新台幣50萬元、貸款期限最長7年、寬限期最長為6年，且免收手續費，亦無清償期間限制，以實際行動減緩災民經濟負擔。

此外，新光人壽已於第一時間迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供快速理賠服務，包含保費緩繳及保戶傷亡慰問金等措施，並針對受災保戶提供身故慰問金10萬元、加護病房慰問金5萬元、一般住院慰問金1萬元，幫助災民解決燃眉之急。此外，新光人壽位於花蓮地區在地同仁也組成志工隊投入救災，調查當地現況採購必要物資，針對弱勢家庭給予協助，共同支持災民重建家園。

林維俊特別感謝國軍弟兄及搜救人員第一時間前進花蓮災區投入救援工作，深切盼望受災民眾及家庭能夠平安、傷者早日康復。也祈禱傷者與受損家庭能早日康復，同時呼籲社會各界共同對災區民眾伸出援手，給予災民更多的支持與關懷。

花蓮 災民 樺加沙颱風

富豪戶財管規模上衝 8月新增995戶、1,082億元

據金管會截至2025年8月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬6,567人，總資產（AUM）規模1兆8,0...

除外責任事項投保前看清楚

南橫公路一家五口車輛墜谷不幸事件，有媒體報導「意外險不理賠」，產險公會、壽險公會聯合聲明強調，經審酌保單條款及保險實務，...

國銀最受富豪戶青睞的業務 家族辦公室需求火熱

自7月開張以來，高雄資產專區已有16家國銀獲准進駐。據調查，國銀最受富豪戶青睞的三大業務是：家族辦公室、融資業務（包含金...

陳慧遊：壽險公會 三面進擊 理事長談重點業務

壽險業今年進入接軌重頭戲，近期獲得連任的壽險公會理事長陳慧遊，接受本報訪問，談到未來三大重點業務，陳慧遊説，第一是讓壽險...

壽險公會理事長陳慧遊喊監理有彈性 經營有韌性

壽險公會理事長陳慧遊以「監理有彈性，經營有韌性」兩句話，談到他對政府及業界的期待，他說，所謂「監理有彈性」，是希望政府應...

