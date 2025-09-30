壽險公會理事長陳慧遊喊監理有彈性 經營有韌性

壽險公會理事長陳慧遊以「監理有彈性，經營有韌性」兩句話，談到他對政府及業界的期待，他說，所謂「監理有彈性」，是希望政府應該與時俱進，調整制度，讓壽險業可以加強韌性，市場才能百花齊放，他並期盼能打造台灣特色的壽險市場。

陳慧遊更妙喻，就像花園裡應該有花也有草，古典音樂除了莫札特，也要有蕭邦、布拉姆斯，流行音樂有劉文正，也要有江蕙及周杰倫。

陳慧遊說，監理有彈性，才能有差異化，業界才會有更豐富的樣態出現。他說，過去三年任內，一半任期是金管會主委黃天牧，另一半任期則是現任主委彭金隆，對於兩任主委的支持，他很感謝。

他說，所有的制度都是一樣的，不可能在執行的時候沒有任何調整，台灣的壽險業資產不匹配程度是其他國家少見的，主管機關當然必須與時俱進，進行調整，他說，「調整不代表放水，修正也不是圖利」，只是應該配合國內市場，接軌國際。

陳慧遊語重心長說，台灣就應該發展出具有台灣特色的壽險業。

他舉例，他在大學畢業時， 人人都說台灣是文化沙漠，因此各縣市開始蓋自己的文化中心，現在隨著台灣人口結構的老化，他認為每個縣市就應該發展自己的長照試辦中心，長照2.0及3.0就可以從試辦中心開始做起。