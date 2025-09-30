陳慧遊：壽險公會 三面進擊 理事長談重點業務

壽險業今年進入接軌重頭戲，近期獲得連任的壽險公會理事長陳慧遊，接受本報訪問，談到未來三大重點業務，陳慧遊説，第一是讓壽險接軌可以安然度過，第二是降低壽險業的經營成本，以強化體質，第三則是三商美邦人壽（2867）資本不足的問題，可以獲得解決。

陳慧遊提到，現在市場最關注的壽險匯率避險成本問題，過去三年壽險業花費超過1兆元，進行匯率避險，未來希望匯率避險成本可以降低，如果能把部分不必要的成本轉為實際股本，壽險業的體質就能更強健，而匯率避險的制度調整，要怎麼符合會計實務做法及國際會計原則認可，就是很重要的議題。

目前壽險公會與會計師公會、學界等，正討論各種方案的可能性，找到一致認可的方案，特別是讓四大會計師事務所，在實務上可以認定，且還必須有學理依據，都還在討論中，希望能盡快有解決方案。

在接軌部分，目前壽險公會則與保發中心密切合作，研擬各種試算方案，而近期將公布的接軌新制，也與三商壽未來是否能順利接軌及併購關係密切。陳慧遊説，壽險公會希望所有業者能安全度過TW-ICS（新一代清償能力制度），也希望三商壽的問題獲得解決，不論對保戶或股東權益，都希望能在永續的前提下，解決所有問題。

陳慧遊談話重點

另外，市場關心的實支實付的議題，他説，一年期實支實付保證續保、不保證費率的醫療保險，近年面臨醫療通膨與不當使用的挑戰，調整費率是社會關注的焦點。身為壽險公會，他特別強調，對社會進行清楚的溝通，公會責無旁貸。

他認為，調費的過程必須審慎，不能躁進，但也不能原地踏步。壽險業者必須在各個利益關係人之間找到平衡點，包含保戶的需求、員工的生計、股東的合理回報，甚至要考量不同世代的公平與正義。如果不處理好，將造成世代之間負擔不均，甚至影響社會的長期信任。

壽險公會更要提醒社會，醫療通膨與不當使用，是導致費率壓力的重要原因。這並不是單靠保險業就能解決的，而是需要全民共識與共同理解。全民應正視保險的商業本質，認同企業永續經營的重要性，因為這同時關乎員工權益、保戶保障與股東信心。

壽險公會過去三年完成不少重點業務，談到如何給自己打分數，陳慧遊説：「我給自己打分數不公平，雖然不敢説自己做得多好，但自己盡心盡力，也希望未來三年把重點業務完成，順利把棒子交給下一任。」