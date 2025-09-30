快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

陳慧遊：壽險公會 三面進擊 理事長談重點業務

經濟日報／ 記者陳佩嘉戴玉翔／台北報導
壽險公會理事長陳慧遊。聯合報系資料照
壽險公會理事長陳慧遊。聯合報系資料照

壽險業今年進入接軌重頭戲，近期獲得連任的壽險公會理事長陳慧遊，接受本報訪問，談到未來三大重點業務，陳慧遊説，第一是讓壽險接軌可以安然度過，第二是降低壽險業的經營成本，以強化體質，第三則是三商美邦人壽（2867）資本不足的問題，可以獲得解決。

陳慧遊提到，現在市場最關注的壽險匯率避險成本問題，過去三年壽險業花費超過1兆元，進行匯率避險，未來希望匯率避險成本可以降低，如果能把部分不必要的成本轉為實際股本，壽險業的體質就能更強健，而匯率避險的制度調整，要怎麼符合會計實務做法及國際會計原則認可，就是很重要的議題。

目前壽險公會與會計師公會、學界等，正討論各種方案的可能性，找到一致認可的方案，特別是讓四大會計師事務所，在實務上可以認定，且還必須有學理依據，都還在討論中，希望能盡快有解決方案。

在接軌部分，目前壽險公會則與保發中心密切合作，研擬各種試算方案，而近期將公布的接軌新制，也與三商壽未來是否能順利接軌及併購關係密切。陳慧遊説，壽險公會希望所有業者能安全度過TW-ICS（新一代清償能力制度），也希望三商壽的問題獲得解決，不論對保戶或股東權益，都希望能在永續的前提下，解決所有問題。

陳慧遊談話重點
陳慧遊談話重點

另外，市場關心的實支實付的議題，他説，一年期實支實付保證續保、不保證費率的醫療保險，近年面臨醫療通膨與不當使用的挑戰，調整費率是社會關注的焦點。身為壽險公會，他特別強調，對社會進行清楚的溝通，公會責無旁貸。

他認為，調費的過程必須審慎，不能躁進，但也不能原地踏步。壽險業者必須在各個利益關係人之間找到平衡點，包含保戶的需求、員工的生計、股東的合理回報，甚至要考量不同世代的公平與正義。如果不處理好，將造成世代之間負擔不均，甚至影響社會的長期信任。

壽險公會更要提醒社會，醫療通膨與不當使用，是導致費率壓力的重要原因。這並不是單靠保險業就能解決的，而是需要全民共識與共同理解。全民應正視保險的商業本質，認同企業永續經營的重要性，因為這同時關乎員工權益、保戶保障與股東信心。

壽險公會過去三年完成不少重點業務，談到如何給自己打分數，陳慧遊説：「我給自己打分數不公平，雖然不敢説自己做得多好，但自己盡心盡力，也希望未來三年把重點業務完成，順利把棒子交給下一任。」

避險 保險 會計師

延伸閱讀

高雄資產管理專區開辦至今 三壽險保費收入突破億元

百億神單再+1！七家壽險今年前八月誕生10張 狂賣近1,700億元

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

壽險前八月新保費增26%

相關新聞

富豪戶財管規模上衝 8月新增995戶、1,082億元

據金管會截至2025年8月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬6,567人，總資產（AUM）規模1兆8,0...

除外責任事項投保前看清楚

南橫公路一家五口車輛墜谷不幸事件，有媒體報導「意外險不理賠」，產險公會、壽險公會聯合聲明強調，經審酌保單條款及保險實務，...

國銀最受富豪戶青睞的業務 家族辦公室需求火熱

自7月開張以來，高雄資產專區已有16家國銀獲准進駐。據調查，國銀最受富豪戶青睞的三大業務是：家族辦公室、融資業務（包含金...

陳慧遊：壽險公會 三面進擊 理事長談重點業務

壽險業今年進入接軌重頭戲，近期獲得連任的壽險公會理事長陳慧遊，接受本報訪問，談到未來三大重點業務，陳慧遊説，第一是讓壽險...

壽險公會理事長陳慧遊喊監理有彈性 經營有韌性

壽險公會理事長陳慧遊以「監理有彈性，經營有韌性」兩句話，談到他對政府及業界的期待，他說，所謂「監理有彈性」，是希望政府應...

花蓮洪災 台新新光金捐款千萬元

強颱「樺加沙」重創花蓮，造成光復鄉嚴重災情。為協助災區民眾重建家園，台新新光金控26日宣布，台新新光金控偕同旗下子公司台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。