聽新聞
0:00 / 0:00
除外責任事項投保前看清楚
南橫公路一家五口車輛墜谷不幸事件，有媒體報導「意外險不理賠」，產險公會、壽險公會聯合聲明強調，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而為之」行為非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，保險業並無因此不予理賠狀況。
依傷害保險單示範條款第2條，意外傷害事故指「非由疾病引起之外來突發事故」；另依該條款第8條列明除外責任，包括故意行為、犯罪、酒駕、戰爭及核子事故等，故如保戶因意外所生之傷害事故，保險公司皆按保單契約條款依約理賠。
不保事項則是被保險人從事：角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或表演；汽車、機車及自由車等的競賽或表演活動，致成死亡、失能或傷害時，除契約另有約定外，保險公司不負給付保險金責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言