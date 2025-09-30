快訊

除外責任事項投保前看清楚

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

南橫公路一家五口車輛墜谷不幸事件，有媒體報導「意外險不理賠」，產險公會、壽險公會聯合聲明強調，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而為之」行為非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，保險業並無因此不予理賠狀況。

依傷害保險單示範條款第2條，意外傷害事故指「非由疾病引起之外來突發事故」；另依該條款第8條列明除外責任，包括故意行為、犯罪、酒駕、戰爭及核子事故等，故如保戶因意外所生之傷害事故，保險公司皆按保單契約條款依約理賠。

不保事項則是被保險人從事：角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或表演；汽車、機車及自由車等的競賽或表演活動，致成死亡、失能或傷害時，除契約另有約定外，保險公司不負給付保險金責任。

除外責任事項投保前看清楚

