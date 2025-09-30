快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

加購健康險、意外險 釐清差異

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

現代人風險意識提升之下，主約型健康險與意外險成為保戶的加購商品。然而，兩者雖同屬「人身保險」類別，在保障內容、理賠條件與保費結構上卻有顯著差異。壽險業者提醒，民眾在選擇保單前，應先釐清自身風險屬性與預期保障需求，才能有效配置保險資源。

一、保障範圍，健康險主要涵蓋疾病或傷害所引發的醫療支出、重大傷病或失能，例如罹患癌症、慢性病或接受重大手術等，皆可透過健康險獲得補償；而意外險則聚焦於突發性、非預期的外力事件所導致的損失，例如車禍摔傷、運動意外、火災傷害等，若造成醫療支出、失能或死亡，則由意外險進行理賠。

二、理賠條件，健康險依疾病診斷結果給付，常見保單型態包含住院日額、手術定額、特定傷病保險金或實支實付型醫療險；意外險則強調「非疾病性突發事故」，如遭遇交通事故或高空墜落等才會觸發保障，保險金則多為定額給付或實支實付補償。

三、保費結構。健康險保費計算通常與被保險人的年齡、性別與健康狀況密切相關，年齡愈大或健康風險愈高者，保費自然也偏高。相對而言，意外險保費則主要根據職業類別與活動風險等級訂定，健康狀況影響較小，通常一年期為主，保費相對低廉，且投保門檻低、審查簡便。

四、續保條件。健康險商品部分提供終身保障，亦有部分商品為定期型且不保證續保；意外險多為短期契約，一年一約、可自動續保，對於臨時性保障需求來說具備高度機動性。

至於該如何選擇與搭配，則依個人生活型態與風險屬性調整。經常出差、從事高風險工作或通勤騎乘機車者，應優先強化意外險保障；關心醫療費用負擔或有家族病史者，則建議配置健康險中的實支實付型醫療險或癌症險；若期望一次性解決長期保障需求，也可考慮終身型健康險搭配短期意外險商品。

保險金 保費 商品

延伸閱讀

送暖花蓮！富邦集團蔡明忠董事長與富邦金控合計捐款2,000萬元

高雄資產管理專區開辦至今 三壽險保費收入突破億元

樺加沙颱風重創花蓮 產險業者：有額外加保附約可理賠

樺加沙重創花蓮 保險業啟動理賠與慰問機制

相關新聞

富豪戶財管規模上衝 8月新增995戶、1,082億元

據金管會截至2025年8月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬6,567人，總資產（AUM）規模1兆8,0...

除外責任事項投保前看清楚

南橫公路一家五口車輛墜谷不幸事件，有媒體報導「意外險不理賠」，產險公會、壽險公會聯合聲明強調，經審酌保單條款及保險實務，...

國銀最受富豪戶青睞的業務 家族辦公室需求火熱

自7月開張以來，高雄資產專區已有16家國銀獲准進駐。據調查，國銀最受富豪戶青睞的三大業務是：家族辦公室、融資業務（包含金...

陳慧遊：壽險公會 三面進擊 理事長談重點業務

壽險業今年進入接軌重頭戲，近期獲得連任的壽險公會理事長陳慧遊，接受本報訪問，談到未來三大重點業務，陳慧遊説，第一是讓壽險...

壽險公會理事長陳慧遊喊監理有彈性 經營有韌性

壽險公會理事長陳慧遊以「監理有彈性，經營有韌性」兩句話，談到他對政府及業界的期待，他說，所謂「監理有彈性」，是希望政府應...

花蓮洪災 台新新光金捐款千萬元

強颱「樺加沙」重創花蓮，造成光復鄉嚴重災情。為協助災區民眾重建家園，台新新光金控26日宣布，台新新光金控偕同旗下子公司台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。