加購健康險、意外險 釐清差異

現代人風險意識提升之下，主約型健康險與意外險成為保戶的加購商品。然而，兩者雖同屬「人身保險」類別，在保障內容、理賠條件與保費結構上卻有顯著差異。壽險業者提醒，民眾在選擇保單前，應先釐清自身風險屬性與預期保障需求，才能有效配置保險資源。

一、保障範圍，健康險主要涵蓋疾病或傷害所引發的醫療支出、重大傷病或失能，例如罹患癌症、慢性病或接受重大手術等，皆可透過健康險獲得補償；而意外險則聚焦於突發性、非預期的外力事件所導致的損失，例如車禍摔傷、運動意外、火災傷害等，若造成醫療支出、失能或死亡，則由意外險進行理賠。

二、理賠條件，健康險依疾病診斷結果給付，常見保單型態包含住院日額、手術定額、特定傷病保險金或實支實付型醫療險；意外險則強調「非疾病性突發事故」，如遭遇交通事故或高空墜落等才會觸發保障，保險金則多為定額給付或實支實付補償。

三、保費結構。健康險保費計算通常與被保險人的年齡、性別與健康狀況密切相關，年齡愈大或健康風險愈高者，保費自然也偏高。相對而言，意外險保費則主要根據職業類別與活動風險等級訂定，健康狀況影響較小，通常一年期為主，保費相對低廉，且投保門檻低、審查簡便。

四、續保條件。健康險商品部分提供終身保障，亦有部分商品為定期型且不保證續保；意外險多為短期契約，一年一約、可自動續保，對於臨時性保障需求來說具備高度機動性。

至於該如何選擇與搭配，則依個人生活型態與風險屬性調整。經常出差、從事高風險工作或通勤騎乘機車者，應優先強化意外險保障；關心醫療費用負擔或有家族病史者，則建議配置健康險中的實支實付型醫療險或癌症險；若期望一次性解決長期保障需求，也可考慮終身型健康險搭配短期意外險商品。