專家教你保／實支實付險附約 強化防護網

台灣醫療環境進步，各種疾病的治療方法日益精進，雖有領先各國的健保制度支持，但多種新式的治療方法仍未納入健保給付項目。許多人認為自己已經投保醫療健康終身保險，因此不用擔心健保不給付的問題，然而事實並非如此，建議可透過實支實付醫療健康保險附約讓保障更周全。

國人普遍有保險轉嫁風險的觀念，知道有醫療保險保障的加持，就可進一步彌補健保制度不足之處。但所持有的健康保險保單是否切中疾病治療所需、面面俱到，這通常都是到了身體有狀況、治療需要花費，申請理賠時才發現不符合保單條款規定導致無法請領，或是保險賠償有限，只涵蓋部分費用的情形。

過去曾經遇過一位70歲的保戶阿伯，詢問他的醫療健康終身保險是否可以支付安裝心臟血管支架的費用，仔細一看保單，理賠範圍僅有手術費用、限定的住院日額及前前後後就醫的部分費用，然而裝設心臟血管支架的耗材高達15萬元，卻因不在保險保障的範圍之內而無法理賠。而這樣情形的保戶並不在少數。

若想要醫療保險保障更為周全，實支實付醫療健康保險附約就是合宜的解決之道。

保戶可以在原本保險主約之外，另外投保一年期的實支實付醫療健康保險附約，當保戶有醫療需求時，在符合保單條款的前提之下，不論是住院手術、門診特定處置、住院日額或是醫療耗材皆在保障範圍內，保戶就可以在專業醫師的建議下，選擇更適合自己的方式接受治療，不必擔心醫療高額費用支出而造成家庭經濟的負擔。

以「宏泰人壽泰實在醫療健康保險附約（HSF）」為例，保單以附約形式為全年齡層的保戶提供「實支實付」的醫療健康保險保障。在醫療手段符合HSF保單條款中所列項目及相關理賠規則的原則下，可支應新式療法及醫療輔具的支出，而給付項目也包含每日病房費用保險金、住院醫療費用保險金、門診手術保險金、重大器官移植保險金、住院日額保險金及住院關懷保險金。在住院保險金部分，則區分為實支實付型及日額型，保戶有「選擇權」，可擇優給付。

現在市面上實支實付醫療健康保險附約為數不多且皆為一年期不保證續保的保單，為了確保保戶的投保權益，HSF可再附加「更約權批註條款」；當HSF停止銷售而不再提供續保時，要保人及被保險人可在附約終止日前30日內，投保同類型個人健康保險契約，無須檢附健康證明文件，依保單相關規定辦理更約事宜，讓保戶投保更安心。

（本文由宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟提供，記者戴玉翔採訪整理）