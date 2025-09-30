快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

專家教你保／實支實付險附約 強化防護網

經濟日報／ 張秀娟
宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟。宏泰人壽／提供
宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟。宏泰人壽／提供

台灣醫療環境進步，各種疾病的治療方法日益精進，雖有領先各國的健保制度支持，但多種新式的治療方法仍未納入健保給付項目。許多人認為自己已經投保醫療健康終身保險，因此不用擔心健保不給付的問題，然而事實並非如此，建議可透過實支實付醫療健康保險附約讓保障更周全。

國人普遍有保險轉嫁風險的觀念，知道有醫療保險保障的加持，就可進一步彌補健保制度不足之處。但所持有的健康保險保單是否切中疾病治療所需、面面俱到，這通常都是到了身體有狀況、治療需要花費，申請理賠時才發現不符合保單條款規定導致無法請領，或是保險賠償有限，只涵蓋部分費用的情形。

過去曾經遇過一位70歲的保戶阿伯，詢問他的醫療健康終身保險是否可以支付安裝心臟血管支架的費用，仔細一看保單，理賠範圍僅有手術費用、限定的住院日額及前前後後就醫的部分費用，然而裝設心臟血管支架的耗材高達15萬元，卻因不在保險保障的範圍之內而無法理賠。而這樣情形的保戶並不在少數。

若想要醫療保險保障更為周全，實支實付醫療健康保險附約就是合宜的解決之道。

保戶可以在原本保險主約之外，另外投保一年期的實支實付醫療健康保險附約，當保戶有醫療需求時，在符合保單條款的前提之下，不論是住院手術、門診特定處置、住院日額或是醫療耗材皆在保障範圍內，保戶就可以在專業醫師的建議下，選擇更適合自己的方式接受治療，不必擔心醫療高額費用支出而造成家庭經濟的負擔。

以「宏泰人壽泰實在醫療健康保險附約（HSF）」為例，保單以附約形式為全年齡層的保戶提供「實支實付」的醫療健康保險保障。在醫療手段符合HSF保單條款中所列項目及相關理賠規則的原則下，可支應新式療法及醫療輔具的支出，而給付項目也包含每日病房費用保險金、住院醫療費用保險金、門診手術保險金、重大器官移植保險金、住院日額保險金及住院關懷保險金。在住院保險金部分，則區分為實支實付型及日額型，保戶有「選擇權」，可擇優給付。

現在市面上實支實付醫療健康保險附約為數不多且皆為一年期不保證續保的保單，為了確保保戶的投保權益，HSF可再附加「更約權批註條款」；當HSF停止銷售而不再提供續保時，要保人及被保險人可在附約終止日前30日內，投保同類型個人健康保險契約，無須檢附健康證明文件，依保單相關規定辦理更約事宜，讓保戶投保更安心。

（本文由宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟提供，記者戴玉翔採訪整理）

保險金 保單

延伸閱讀

生前兩年變更要保人 納遺產

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

百億神單再+1！七家壽險今年前八月誕生10張 狂賣近1,700億元

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

相關新聞

富豪戶財管規模上衝 8月新增995戶、1,082億元

據金管會截至2025年8月底統計，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬6,567人，總資產（AUM）規模1兆8,0...

除外責任事項投保前看清楚

南橫公路一家五口車輛墜谷不幸事件，有媒體報導「意外險不理賠」，產險公會、壽險公會聯合聲明強調，經審酌保單條款及保險實務，...

國銀最受富豪戶青睞的業務 家族辦公室需求火熱

自7月開張以來，高雄資產專區已有16家國銀獲准進駐。據調查，國銀最受富豪戶青睞的三大業務是：家族辦公室、融資業務（包含金...

陳慧遊：壽險公會 三面進擊 理事長談重點業務

壽險業今年進入接軌重頭戲，近期獲得連任的壽險公會理事長陳慧遊，接受本報訪問，談到未來三大重點業務，陳慧遊説，第一是讓壽險...

壽險公會理事長陳慧遊喊監理有彈性 經營有韌性

壽險公會理事長陳慧遊以「監理有彈性，經營有韌性」兩句話，談到他對政府及業界的期待，他說，所謂「監理有彈性」，是希望政府應...

花蓮洪災 台新新光金捐款千萬元

強颱「樺加沙」重創花蓮，造成光復鄉嚴重災情。為協助災區民眾重建家園，台新新光金控26日宣布，台新新光金控偕同旗下子公司台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。