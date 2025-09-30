健康險與意外險主約型商品升級 受青睞
目前在台灣保險市場上，許多壽險公司針對健康險與意外險推出主約型商品，滿足不同族群需求。以台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽為例，其主力商品各具特色。其中台灣人壽今年以來，更是新推出了三張主約型健康險，搶攻保障型保單市場。
台壽保2025年以來推出三張主約型健康保險商品，分別為「心動溢生醫療定期健康保險」、「守愛溢生防癌定期健康保險」及「保重溢生重大傷病定期健康保險」，提供涵蓋醫療、癌症及重大傷病的完整健康風險保障。這些商品不僅主打保障多元、理賠明確，更強調保費回饋機制，強化保戶長期投保誘因。
台壽保健康險主約產品，在市場上具有相當的競爭力，近三年最熱賣的「台灣人壽安心醫療100終身健康保險」更稱得上是健康險中的旗艦型商品。
「台灣人壽安心醫療100終身健康保險」，商品特色包含涵蓋1,499項手術、168項特定處置、八項特定醫材等多項保障，最高提供住院日額5,000倍的醫療帳戶保障，並設有理賠增額與保費退還機制。特別針對未申請理賠者，連續兩年以上未理賠者，首次理賠時將加發20%至50%的理賠金；此外，若被保險人於100歲屆滿仍生存或身故，亦可獲退還年繳應繳保險費總和1.06倍扣除已領保險金後的餘額。
