協助花蓮受災學童、民眾災後家園重建 中國信託集團捐款2000萬

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
中國信託集團今天宣布捐款2000萬元，專款用於花蓮地區受災學童助學、生活援助，以及受災家庭災後救助與家園重建、復原等項目。圖／本報資料照片
受樺加沙颱風暴雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生洪災，造成當地嚴重災情。中國信託集團今天宣布捐款2000萬元，分別由中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）及旗下子公司捐款1500萬元、財團法人中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）捐款500萬元，專款用於花蓮地區受災學童助學、生活援助，以及受災家庭災後救助與家園重建、復原等項目。中國信託集團向第一線救災的警消人員與志工們致上最高敬意，期盼受災民眾早日度過難關。

中國信託金控董事長顏文隆指出，此次災情重創花蓮地區，中國信託集團以實際行動回饋社會，中國信託金控及旗下子公司捐出的1500萬元善款將分別捐予衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」專戶1000萬元，以及捐予目前全力協助當地救災、臺灣第一個立案的社福機構「財團法人基督教芥菜種會」500萬元，用於花蓮縣受災家庭災後救助、受災學童助學，與家園復原和重建工作。

長期關心偏鄉教育與基層棒球發展的中信慈善基金會董事長辜仲諒，對此次災情表達深切關懷。辜仲諒表示，中信慈善基金會長期支持偏鄉國中、國小棒球隊，花蓮縣孕育出許多棒球好手，中信慈善基金會捐出的500萬元，將用於花蓮縣棒球學校學童教育及受災家庭生活援助等，盼能協助學童儘早恢復正常學習和訓練，讓受災家庭早日恢復正常生活。

堰塞湖 馬太鞍溪 中信 捐款 偏鄉教育

