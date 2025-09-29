億級富豪趕在降息前投資卡位 存款占比創四個月來最低

金管會公布最新的高資產理財統計，結果顯示，8月底全體國銀承作高資產理財規模達1兆8019億元，創新高。最令人矚目之處，在於這些「億級富豪」的高資產大戶存款占比在8月大幅降低，比起7月的47.4%，8月下降近1個百分點來到46.7%，為4月以來的最低水準。

金融圈人士分析，8月的聯準會降息預期氛圍濃厚，尤其，聯準會主席鮑爾在傑克森洞的發言和川普逼退聯準會理事庫克都加深市場對降息的預期心理，因此股市及債市都大漲，因而使得億級富豪們敢於出手投資，不論基金、債券、保險、海外結構型商品的占比都較7月增加，在8月占比分別為16%、13.3%、11%、6.3%，分別高於7月的15.7%、13%、10.9%、6.1%；其中基金的加碼亦與債券有關，億級富豪趕在9月聯準會降息之前趕緊先行在8月進場卡位。

金融圈人士指出，高資產理財規模在8月單月增加1082億元，和金管會陸續核准銀行加入高資產理財業務陣容，以及台幣匯率貶值效應有關，後者使得美元存款換算為新台幣存款時有加分效果。

金管會統計顯示，9月的高資產理財銀行因為核准凱基銀行加入，因此整體已增為16家，較8月增加1家，另二家正申請中，至於聯邦、法巴、彰銀、高雄銀行等4家則已核准但尚未開辦。

保險局則指出，迄今共有5家壽險申請進駐亞資特區，目前已同意了國泰、富邦、南山及凱基進駐專區，尚有一家正在審核中。

證期局也指出，8月底有10家券商在辦理高資產理財，共有客戶1215人，交易規模3640億元，一年來客戶人數增加43%、交易規模增加57%，主要和複委託國外有價證券有關，占比86%。

對於進駐專區的業者，證期局亦盤點，投信投顧共有14家申請，其中9家進專區，另外，有6家券商申請，3家已獲核准進駐。

在高資產理財為領頭羊、規模年增3成的中信銀則指出，已明顯觀察到高資產客戶在8月投資比重增加，這和關稅疑雲逐漸明朗，聯準會主席鮑威爾論調放鬆使降息預期濃厚，市場情緒漸趨樂觀有關，至於保險則略有下滑。

值得注意的是，高資產大戶越趨關注「非美資產」；中信銀也指出，美國總統川普解雇統計局官員、聯準會委員並強勢施壓貨幣政策等舉動，已影響美國市場信心基礎，亦促使客戶探詢非美資產定位以及多元投資方案，部分積極客戶似已投入少量資金測試。

中信銀也對進駐亞資特區的最新業務進度指出，9月已推出「保費融資服務」、預計10月底推出「保單融資服務」，於特區業務試辦期間，中信銀申請業務合計15項，目前已開辦12項。