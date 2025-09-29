日圓短線震盪 恐受制關稅與選舉風險

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓9月29日快速升值到148.9。圖／聯合報系資料照片

日圓兌美元26日逼近150大關，主要反映美國經濟數據表現強勁，29日又快速升值到148.9，國泰世華銀行認為，短中期內因關稅影響尚未完全浮現，另有10月選舉等政治風險，日本央行未來一季可能按兵不動；長線而言，在美元趨弱下，日圓有望持續走升。

國泰世華銀行分析，日本連三月出口衰退，企業仍需要時間調整供應鏈以應對關稅，但關稅的影響尚未完全浮現，加上10月迎來自民黨總裁選舉及後續首相指名選舉，日本國內政治不確定性升溫，日本央行將觀望上述風險因子明朗化再有進一步動作。

對於日圓來說，日本央行雖延後升息，但隨著聯準會重起降息，有望收斂美日利差，正負因素交錯之下，美元趨弱，非美貨幣有望走升，但日圓升值幅度恐落後於歐元等主要貨幣。

日本央行 日圓 國泰世華

