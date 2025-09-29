營業車主注意！牌照稅10月開徵 三種繳納方式一次看

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
營業用車輛下期使用牌照稅即將開徵。圖／聯合報系資料照片
台中稅務局提醒，2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月份開徵，繳納期限自10月1日起至10月31日止，呼籲車主務必在期限內完成繳納，避免因逾期而遭加徵滯納金或罰款。

稅務局說明，繳款書將在9月下旬陸續寄發，車主收到後可依需求選擇多元繳稅方式，第一種，可臨櫃繳納，至金融機構或便利商店辦理；第二種，行動繳稅，利用電子支付或行動支付App，掃描繳款書上的QR Code或三段式條碼即可完成繳納；第三種，其他線上管道，包括信用卡、晶片金融卡透過網路繳稅，或經由自動櫃員機（ATM）轉帳繳納。

若車主未收到或遺失繳款書，稅務局提醒可透過兩種方式補辦，一是致電車籍所在地之稅捐稽徵機關申請補單，二是登入「地方稅網路申報作業網站」，輸入「車牌號碼＋統一編號」或使用工商／金融憑證，直接查繳，免去舟車往返。

稅務局強調，透過多元管道繳納，民眾可以更彈性選擇最方便的方式，不僅省時省力，也能確保自身權益不受損失。

