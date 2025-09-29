高雄資產管理專區開辦至今 三壽險保費收入突破億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

高雄資產管理專區開辦至今，三大壽險業者於專區內累計保費收入已超過上億元，其中又以利變型壽險和分紅保單最受高資產客戶青睞，客戶多為50至60歲以上族群，業者更訂出在年底前需達到年繳保費2億到4億元不等目標。

同時，壽險業者為衝刺合約服務邊際（CSM）、力拚接軌後的未來利潤，具壽險保障商品將會是專區銷售主力。

保障型商品成高雄專區銷售主力，觀察各公司商品表現，富邦人壽在高雄專區截至9月17日止，累計受理件數達22件，保費收入突破新台幣1.2億元，主要來自外幣分紅壽險與外幣利變壽險。

富邦人壽指出，分紅保單兼具壽險保障與紅利共享特色，是目前試辦商品中詢問度最高者；此外，亦受理一件8月26日核保通過、保費為12.31萬美元的OIU項目，商品為美元利變型終身壽險。

國泰人壽則以專區專屬的「美添增鑽利率變動型美元終身壽險」為主力，該商品累計保費已達4,000萬元，部分高資產客戶另加購健康險作為補強，國泰並設定年底前年繳化保費達4.5億元的目標。

南山人壽則著重在滿足客戶「家族資產傳承」與「財富保值」需求，透過合作銀行與自有通路提供商品，在專區內則規劃有專屬的美元利變型終身壽險，已鎖定高潛力客戶名單，預估試辦期間一年新契約保費可突破2億元。

