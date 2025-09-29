高雄資管專區三大業務報捷 均有雙位數承辦量

今年7月正式啟動的高雄資產管理專區，是金管會推動「留財引資」的重要起跑關鍵。綜合銀行回應，短短不到三個月，銀行在家族辦公室、私募基金與融資服務業務等三大領域均有初步成果，單一業者申辦件數至少雙位數起跳，帶動高資產客戶資金留台。

面對企業家族世代交替議題，資產與股權傳承成高資產客戶關切要點，在家族辦公室業務方面，中國信託銀行指出，專區開辦後即累積逾15組客戶提出「家族辦公室服務」申請成功，透過專業團隊協助進行客製化家族需求諮詢與梳理，檢視與討論家族資產盤點與股權傳承架構設計，是目前迴響最熱烈的專區服務之一。

台北富邦銀行觀察，隨客戶對專區業務認識加深，對家族辦公室與跨境金融詢問熱度逐步升溫，目前已有多位高資產客戶申辦專區的家族辦公室服務。

國泰世華銀行則因有香港和新加坡等國際資產管理經驗，主要強調未來將實現「在地即國際」、將資產管理操作走向全球布局。

其次，私募基金也是各銀行熱門業務，中信銀指出，中信與霸菱合作推出的首檔私募基金於預告期間就備受矚目，上架第二天便達到主管機關規定的99人銷售上限，凸顯高資產客戶對新型投資工具高度需求。國泰過去已累積五檔私募股權基金，集團旗下搭配高雄專區推出的第六檔則聚焦在AI和半導體等科技熱門投資主題。

其三，融資服務是專區另一大亮點。北富銀透露，自7月4日開辦專區業務後，高資產客戶詢問有關信託質借不限五成、金融資產組合擔保融資（Lombard Lending）及保險融資等案件量明顯提升，截至8月中已達數十件專區融資申請案件量；至於其他如債券代理買賣業務、客戶指定購買未上架商品免商審等，也已有客戶諮詢或申辦。

整體而言，隨著專區政策鬆綁、產品與服務線不斷拓展，中信銀觀察到，除財管2.0開辦以來持續深耕高資產客群外，已有愈來愈多新進高資產客戶積極加入，逐步落實主管機關「留財引資」政策目標。