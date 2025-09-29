中信挺日月潭國際萬人泳渡

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台灣人壽總經理莊中慶（中）與中信金控策略長朱盈璇（左二）、投資長謝壯堃（右二）、台灣人壽法務長陳姵君（右一）、法務部長黃建鈞（左一）誓師泳渡日月潭。台灣人壽／提供
台灣人壽總經理莊中慶（中）與中信金控策略長朱盈璇（左二）、投資長謝壯堃（右二）、台灣人壽法務長陳姵君（右一）、法務部長黃建鈞（左一）誓師泳渡日月潭。台灣人壽／提供

中信金控（2891）子公司台灣人壽、中信產險昨（28）日組隊泳渡日月潭，今年最大「嬌」點是中國信託高階女「泳」士參賽力挺，台灣人壽總經理莊中慶、吉祥物台灣阿龍以泳渡大使率隊，與2萬多名泳將成功橫渡日月潭，展現企業「泳」續行動力。

世界級體育盛事「日月潭國際萬人泳渡」每年吸引跨國游泳好手參與，南投縣長許淑華、前總統馬英九、台灣人壽總經理莊中慶昨日連袂出席開幕儀式，放流總統魚苗，萬名參賽者悠游日月潭場面壯觀。許淑華特別感謝台灣人壽鼎力支持年度國際盛事，是南投的最佳夥伴。莊中慶盛讚許縣長力推永續觀光、發展綠色旅遊，台灣人壽身為南投長期的永續夥伴，不僅組隊泳渡力挺國際運動賽事，投資開發的日月行館更是日月潭的綠色地標，期望全世界都能看見南投之美、臺灣之美。

今年「泳」士陣容包括中信金控投資長謝壯堃、策略長朱盈璇、台灣人壽法務長陳姵君、法務部長黃建鈞及保險顧問們，年齡層從26歲青世代到60歲壯世代皆有，女「泳」士人數更超越男性、泳氣十足。朱盈璇、陳姵君都是第一次泳闖日月潭，笑稱是以青春「泳」駐的堅定意志力完賽，解鎖人生成就清單，全靠Teamwork團隊合作才能完成長泳，也期望用自己「泳」不放棄的精神激勵所有女力，無論是運動或職場，女性都要勇敢突破極限。

全隊最快「泳」速是旭峰通訊處陳伯昌，以69分鐘游完全程、勇奪第一名，獲得漢來日月行館住宿券，水上、陸上兩棲遊歷日月潭美景，滿載而歸。中信產險也首次泳渡日月潭，展現We are family向心力。

台灣人壽秉持We are family理念，以「家」為核心打造友善職場、守護員工健康，連續兩年參與泳渡日月潭賽事，對內深植健康促進理念，透過泳渡鼓勵更多夥伴勇敢挑戰自我，對外攜手公部門推廣運動觀光、永續同行，藉由多元活動發揮永續保險影響力、永續未來。

日月潭 台灣人

延伸閱讀

日月潭公開水域游泳錦標賽展開

影／日月潭萬人泳渡今登場 馬英九第12次參賽

中職／中信兄弟象打擊大爆發 八局上再灌四分拿下勝利

南投日月潭「國際萬人泳渡嘉年華」即將開跑，8大日月潭週邊美食也不可錯過！

相關新聞

中信挺日月潭國際萬人泳渡

中信金控子公司台灣人壽、中信產險昨（28）日組隊泳渡日月潭，今年最大「嬌」點是中國信託高階女「泳」士參賽力挺，台灣人壽總...

台中新光三越復業 台新銀加持刷卡最高10.3%回饋

台新新光金控積極與新光三越展開跨業合作，除台南小北門店開幕由台新銀行提供優渥的刷卡優惠外，對於台中店復業，更推出多重信用...

元大信用卡 × iPASS MONEY雙平台 消費滿額送

元大信用卡正式支援iPASS MONEY，同步推出限時綁定回饋活動。即日起至2025年12月31日止，首次於iPASS ...

房市928檔期登場 南松山都更地標「崧喆」公開

房市928檔期起跑，北市指標都更案「崧喆」宣布正式開案，個案基地達512坪，規畫地上25樓，地下6層SRC大樓，20坪到...

壽險公會降匯損 提三解方

為了降低因應匯率波動的避險成本，擁有19兆元海外債券的壽險業近期由壽險公會召集籌組專案小組，已蒐集各家提案，將盡快討論如...

中信揪伴買雲林北港土地

中信金控旗下中信資產管理公司昨（26）日董事會通過，將與高雄營建相關業者，合資取得台灣金聯手中雲林北港土地，據了解，該合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。