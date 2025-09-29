演唱會購票 帶動辦卡潮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

不只出國旅遊帶動國人信用卡刷卡金額，銀行也看準「演唱會商機」紛紛冠名贊助海內外明星演唱會，提供優先購票服務，亦帶動辦卡熱潮，而一場演唱會門票動輒上千元不等，銀行也祭出高額回饋，如一銀推出「演唱會追星FUN價趣」活動，刷卡最高13%回饋；永豐DAWHO現金回饋卡購票最高享7%回饋；台新Richart卡買演唱會票則享回饋3.3%。

根據消費行為趨勢調查，逾六成台灣民眾會將收入花在會觀看演唱會或賽事消費，而追星周邊商機也相當龐大，國銀也順勢推出刷卡購票優惠。

第一銀行推出「演唱會追星FUN價趣」活動，年底前持一銀卡於指定購票平台消費登錄可享3％刷卡金回饋，再加上「新申辦iLEO信用卡購票享10%加碼禮」，購票最高可享13％刷卡金回饋。

永豐銀行推出，只用永豐DAWHO現金回饋信用卡於OPENTIX兩廳院文化生活、tixCraft拓元售票線上系統、寬宏售票線上系統等通路購票，最高享7%回饋。

演唱會 永豐 信用

延伸閱讀

羽球／動刀後踏上高雄巨蛋 戴資穎笑說：像開演唱會

盧廣仲台上無預警驚爆被霸凌！抱吉他演出真實內幕竟藏巨大洋蔥

「早安少女組」暌違6年來台！關心花蓮水災：致上最深慰問

GD權志龍演唱會台北大巨蛋造型預測！G-DRAGON、宋雨琦、楊冪演繹巨星氣場魅力

相關新聞

高雄資管專區三大業務報捷 均有雙位數承辦量

今年7月正式啟動的高雄資產管理專區，是金管會推動「留財引資」的重要起跑關鍵。綜合銀行回應，短短不到三個月，銀行在家族辦公...

央行：穩定幣、數位貨幣互補 最大差異在於發行主體

全球數位金融快速發展，穩定幣（Stablecoin）與央行數位貨幣（CBDC）之間的定位與差異逐漸成為關注焦點。央行指出...

高雄資產管理專區開辦至今 三壽險保費收入突破億元

高雄資產管理專區開辦至今，三大壽險業者於專區內累計保費收入已超過上億元，其中又以利變型壽險和分紅保單最受高資產客戶青睞，...

電子支付公會下月成立 全盈付總座劉美玲出任理事長呼聲高

台灣電子支付產業邁入第十年，將於10月1日迎來重大里程碑，正式舉辦「中華民國電子支付商業同業公會」成立大會，共計有36家...

泰山與街口糾紛有轉折？雙方律師接觸 和解契機浮現

老牌食品廠泰山入股街口金科股權糾紛正在二審訴訟繫屬中，街口方面早有和解意願，但過去泰山態度強硬不願溝通，惟據指出，目前雙...

銀行拚場！海外刷卡回饋衝13% 永豐銀主打先換匯、再刷最優惠

今年上半年國人出國達914萬人次、年成長逾10%，再創新高。各家銀行也紛紛推出海外刷卡優惠，永豐幣倍卡主打「先換匯、再刷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。