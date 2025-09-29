演唱會購票 帶動辦卡潮

不只出國旅遊帶動國人信用卡刷卡金額，銀行也看準「演唱會商機」紛紛冠名贊助海內外明星演唱會，提供優先購票服務，亦帶動辦卡熱潮，而一場演唱會門票動輒上千元不等，銀行也祭出高額回饋，如一銀推出「演唱會追星FUN價趣」活動，刷卡最高13%回饋；永豐DAWHO現金回饋卡購票最高享7%回饋；台新Richart卡買演唱會票則享回饋3.3%。

根據消費行為趨勢調查，逾六成台灣民眾會將收入花在會觀看演唱會或賽事消費，而追星周邊商機也相當龐大，國銀也順勢推出刷卡購票優惠。

第一銀行推出「演唱會追星FUN價趣」活動，年底前持一銀卡於指定購票平台消費登錄可享3％刷卡金回饋，再加上「新申辦iLEO信用卡購票享10%加碼禮」，購票最高可享13％刷卡金回饋。

永豐銀行推出，只用永豐DAWHO現金回饋信用卡於OPENTIX兩廳院文化生活、tixCraft拓元售票線上系統、寬宏售票線上系統等通路購票，最高享7%回饋。