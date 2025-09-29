銀行拚場！海外刷卡回饋衝13% 永豐銀主打先換匯、再刷最優惠

今年上半年國人出國達914萬人次、年成長逾10%，再創新高。各家銀行也紛紛推出海外刷卡優惠，永豐幣倍卡主打「先換匯、再刷卡」，再享最高13%刷卡金回饋；台新Richart卡10月底前於30大旅行社通路可享有最高5％的台新Point回饋；國泰CUBE卡在海外消費時最高享有3.3％小樹點回饋；富邦J卡於日韓消費享3%回饋無上限，讓旅外消費更省心。

國人熱愛出國旅遊，交通部觀光署統計，今年上半年已有914.1萬人次到國外旅行、年成長逾10%，寫下歷史新高紀錄，全年可望挑戰1,800萬人次。而國人出國目的地中，亞洲占比逾九成且以日本、韓國、越南、泰國為首選。

永豐銀行指出，永豐幣倍卡提供美元、日圓、歐元三種幣別選擇，可依個人需求先換外幣再自動扣繳，省去攜帶大量現金的風險，同時享受海外消費回饋與多元優惠。為滿足下半年連續假期及2026年新年旅遊需求，永豐幣倍卡提供海外消費最高2%回饋無上限，今年10月1日至12月31日前申辦永豐幣倍卡，於明年3月31日前至日、韓、泰、越等指定國家當地實體消費，單月累積達新台幣1萬元，新戶享6%（上限600元）、新卡享3%（上限300元）刷卡金回饋，搭配特定任務加碼1%，精選通路4%回饋，回饋最高達13%。

台新銀行今年9月起五大信用卡同步改名為「台新Richart卡」，整合台新@GoGo、FlyGo、玫瑰Giving、太陽／玫瑰卡（切換刷）等五張信用卡，享有七大回饋方案，在旅遊方面，10月底前，於指定30大旅行社通路消費刷台新Richart卡，單月累計達2萬元，完成領券及成功設定台新帳戶自動扣繳台新信用卡帳單享最高1.7%回饋，搭配台新Richart卡切換「玩旅刷」最高3.3%回饋，等於最高享5%回饋。

國泰世華CUBE卡的「趣旅行」權益方案，最高3.3%小樹點（信用卡）回饋，10月底前可享期間限定驚喜包，新增大阪萬國博覽會官網、SURUTTO QRtto官網等通路都享有刷卡優惠。