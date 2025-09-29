電子支付公會下月成立 全盈付總座劉美玲出任理事長呼聲高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
全盈+PAY總經理劉美玲。全盈+PAY／提供
全盈+PAY總經理劉美玲。全盈+PAY／提供

台灣電子支付產業邁入第十年，將於10月1日迎來重大里程碑，正式舉辦「中華民國電子支付商業同業公會」成立大會，共計有36家會員機構，將選出15位理事及五位監事，並推選理事長，業界認為目前以籌備委員會主委、全盈支付總經理劉美玲呼聲最高，但最終仍視當天會員獨立投票結果。

《電子支付機構管理條例》上路屆滿十周年，十年來電支產業響應政府數位金融政策，持續推動非現金支付交易市場發展，同步壯大電子支付普及率。據金管會最新統計，截至今年7月底，電子支付使用人數已突破3,300萬用戶；金管會於今年6月公布2024年「我國普惠金融衡量指標」，結果顯示台灣成年人應用電子化支付的比率達81.6%，遠高於全球平均比率的64%。

現行電支業者隸屬於銀行公會轄下「電子支付業務委員會」，共計有36家會員機構，包括21家兼營電子支付機構及十家專營電子支付機構、五家外籍移工匯兌機構。未來將依「業必歸會」原則移轉至獨立的電支公會，確保行業組織整合，此與過往信託公會的成立路徑相似。

21家兼營機構均為各大銀行兼營，專營電子支付機構包括歐付寶、橘子支付、簡單行動支付、街口、悠遊卡、一卡通票證、愛金卡、全盈支付、全支付、連加。

據悉，當天將選出15位理事及五位監事，依有參選意願的會員登記後進行投票，而各大專營業者均有意願擔任理事，理監事選出後再投票推選理事長。

主管機關金管會賦予公會三大任務，一、配合政策法規：包括《電子支付機構管理條例》及其授權子法，並落實政府政策如打詐等。二、制定自律規範，強化業者間的協調合作。三、促進產業發展：推動TWQR、因應跨部會政策，以及協助推動跨境支付合作等。

由於電支業為金管會監理的特許行業，公會自然為監管型公會，就如同銀行公會或壽險公會，業必歸會，依電支條例第44條，所有電支機構應加入主管機關指定的同業公會始得營業；且公會應受主管機關指導及監督。另依《外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法》第21條，外籍移工匯兌機構亦有相同義務，

據了解，公會成立當天將邀請相關主管機關、立委、金融產業等共同與會。

