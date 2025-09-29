泰山與街口糾紛有轉折？雙方律師接觸 和解契機浮現

老牌食品廠泰山（1218）入股街口金科股權糾紛正在二審訴訟繫屬中，街口方面早有和解意願，但過去泰山態度強硬不願溝通，惟據指出，目前雙方律師已有接觸，有機會促成和解，只是泰山背後大股東龍邦（2514）目前未有能一錘定音的主事者，內部尚需整合，亦增加和談複雜度。

泰山公司前年爆發經營權之爭，現任經營團隊主張過去投資街口支付母公司街口金科無效，訴請返還投資款36億元經一審判決勝訴，街口則上訴二審，審理進行中，每月皆有開庭。街口多次喊話希望和解，並於7月17日向泰山公司提出和解方案，原先一直未得到回應，惟近期雙方律師已初步接觸。

不過，由於現在泰山的經營者為龍邦團隊，在龍邦實際掌門人因案已離台後，內部屬於共治狀態，街口方面正釐清究竟要找誰談？以及誰說的算數等核心問題，因此，這也讓雙方能真正進入談判深水區增添複雜度。

街口支付今年上半年僅虧損1,900萬元逼近損益兩平，且較去年同期的淨損1億元大幅收斂，據了解，4到6月每月獲利均呈現正數，主因高毛利交易項目提升，原本預計今年底能達成首度損益兩平，但7月歷經泰山查封事件等紛擾一度危及用戶及商家信心，致營運受到影響。