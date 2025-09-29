央行：穩定幣、數位貨幣互補 最大差異在於發行主體

全球數位金融快速發展，穩定幣（Stablecoin）與央行數位貨幣（CBDC）之間的定位與差異逐漸成為關注焦點。央行指出，許多先進國家如新加坡及歐盟，已經展開相關研究與試驗，顯示穩定幣的興起並不會取代CBDC的發展，兩者反而可能是互補。

央行表示，目前穩定幣的發行仍處於「碎片化」階段，各家業者各自運作，類似國內金融機構進行存、放款業務。但若牽涉到跨行、跨機構，甚至跨平台交易，便需要一個清算資產來促進互通性，否則無法解決碎片的問題。央行正積極推行央行貨幣的數位轉型，以確保將來若發行CBDC能符合大眾需求。

央行指出，以現行國內金融體系為例，跨行轉帳需透過財金公司等跨平台機制處理。未來若全球穩定幣規模擴大，並觸及跨體系或跨機構交易，就必須建立相應的清算與結算平台。此時，批發型央行數位貨幣（Wholesale CBDC）便顯得必要。

央行進一步說明，穩定幣與CBDC的最大差異在於發行主體。穩定幣屬於私部門發行，通常以法定貨幣或資產作為價值掛鉤，主要應用於交易與支付。相較之下，CBDC則是由國家、政府或央行直接發行，屬於真正的「數位法定貨幣」。因此，穩定幣不能被視為數位法幣，而是「與法幣價值連動」的支付工具。

台灣是否有發行「新台幣穩定幣」的迫切性？央行認為，新台幣穩定幣發行人須提撥高流動性的準備資產，且不得支付任何形式的利息或收益，再加上新台幣並非國際貨幣，大眾持有新台幣穩定幣的誘因較低。

而在批發型央行數位貨幣（Wholesale CBDC）方面，央行表現相對積極。除了在2024年參加銀行合作建置代幣化金流試驗平台，今年也邀請集保和金機構展開相關試驗，探索由第三方機構建置整合性的代幣化金融市場基礎建設，提供跨體系、跨機構的服務，以避免碎片化並提升效率。

以鄰近韓國為例，韓國央行在今年啟動「漢江計畫」試點，第一階段用戶將銀行存款轉為存款代幣，透過QR Code 於線上或實體商店進行消費，參與的銀行以韓國央行發行的CBDC作為即時清算資產。年底將再展開第二階段試點，擴大參與商或應用案例，例如運用可程式化功能進行P2P轉帳及數位券消費等。