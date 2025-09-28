台中新光三越復業 台新銀加持刷卡最高10.3%回饋

台新新光金控積極與新光三越展開跨業合作，除台南小北門店開幕由台新銀行提供優渥的刷卡優惠外，對於台中店復業，更推出多重信用卡優惠，活動期間刷卡最高可享10.3%回饋，邀請民眾共享升級後的購物樂趣。

新光三越台中店再度回歸，台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，台中新光三越長期是中部消費者的重要據點，這次全面升級後更具指標性，台新銀將透過信用卡回饋與支付服務，協助消費者享受更有感的購物體驗，也期盼與新光三越攜手，持續打造多元便利的生活生態圈。

為慶祝新光三越台中店復業，台新銀行規劃五大專屬好康。於skm pay綁定台新新光三越聯名卡，到台中店消費，單筆滿NT20,000元即可獲得2,000點skm points，重聚首七日再加贈4,000點，合計價值NT600元，等同於3%回饋，加計卡片權益週五至週日最高1%(即200點台新Point(信用卡))，總計可享4%回饋。

此外，持台新Richart卡到台中店消費，並切換「大筆刷」方案，享最高3.3%台新Point(信用卡)回饋，並可同步參加領券活動，在10/3(五)、10/9(四)、10/17(五)早上10點起，於Richart Life APP領取優惠券，以skm pay綁定消費單筆滿NT5,000元，再享額外7%台新Point(信用卡)加碼回饋(上限500點)，合計回饋最高達10.3%。