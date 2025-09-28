前外交部長程建人辭世 台新新光金代子公司公告監察人異動

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
外交部長前部長程建人。圖／聯合報系資料照片
前外交部長程建人26日晚間10時許辭世，享壽86歲。而其生前擔任新光投信監察人，台新新光金（2887）則於28日代子公司新光投信公告監察人異動。

程建人歷任外交部長，新聞局長、駐美代表，還曾經是萬年國會改選後的第二屆國民黨不分區立法委員排名第一人。但近年來程建人身體健康欠佳，今年9月過後病情加劇，於26日晚間10時許離世。

程建人生前擔任新光投信監察人，台新新光金則於28日代子公司新光投信公告監察人程建人因逝世而異動。

