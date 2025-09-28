元大信用卡 × iPASS MONEY雙平台 消費滿額送

元大信用卡正式支援iPASS MONEY，同步推出限時綁定回饋活動。即日起至2025年12月31日止，首次於iPASS MONEY綁定元大信用卡並於30天內完成任一筆滿200元消費即可獲得一卡通綠點100點(限量 3,000名，1綠點=1元)；完成綁卡後持續消費再享5%一卡通綠點回饋(每人上限150點，限量3,000名)，雙重好康疊加最高享250點，讓每筆消費即刻有感。

元大銀行這次攜手iPASS MONEY，結合「行動支付×點數回饋×首刷優惠」，打造嶄新金融體驗，讓卡友在數位生活中輕鬆支付、即享回饋。未來也將持續與各大支付平台合作，帶來多元數位金融解決方案，讓卡友切身體驗「支付便利×回饋加倍」的高價值生活。此次元大銀行不僅提供卡友超值的綁定禮及消費回饋外，也同步推出「新戶+新卡」專屬優惠，誠摯歡迎尚未成為元大銀行卡友的朋友一同共襄盛舉，好康優惠如下：

一、新戶專屬鑽金智富卡首刷禮：

即日起至2025年12月31日止，新申辦鑽金智富卡，自核卡日起30天內任刷一筆888元(含)以上一般消費，並完成官網登錄，最高可享 1,500元刷卡金回饋。

二、新申辦鑽金智富卡/分享黑啤卡限時加碼：

即日起至2025年12月31日止，新申辦任一鑽金智富卡或分享黑啤卡核卡後，每月任刷一筆一般消費，並完成官網登錄，可享加油及指定充電站消費10%刷卡金回饋（每月回饋上限500元，限量）及免費洗車1次（價值250元），優惠連續4個月，總價值高達3,000元。核卡後90天內國外實體商店消費再享5%刷卡金回饋（每戶回饋上限1,000元，需登錄）。

三、新申辦元大Mastercard信用卡專屬加碼：

即日起至2025年12月31日止，新申辦任一元大Mastercard信用卡，核卡30日內綁定LINE Pay進行國內一般消費，可享5%刷卡金回饋（每人上限500元）；核卡60日內國外消費再享5%刷卡金回饋（每人上限500元，限量，需登錄）；另外，申辦Hello Kitty鑽金卡/分享聯名卡、鑽金icash聯名卡（限Mastercard）者，核卡60日內啟用icash2.0自動加值滿500元，再享10% OPENPOINT點數回饋（每卡上限200點），合計最高可獲1,200元等值回饋。

元大銀行表示，最推薦入手的信用卡產品是黑啤分享卡，是目前市場上少有的「分期同享回饋」分期卡產品，刷卡消費除分期付款零利率外，同享國內0.5%、國外1.5%刷卡金無上限，超萌卡哇伊台灣黑熊圖樣卡面最受年輕族群歡迎，實用的消費通路包含「指定百貨」、「3C通路」或「扣繳指定保險公司保費」，讓大額消費或「年繳」保費設定自動分期變成享12期0利率「月繳」好康，出國旅遊「血拼」大採買也能享8期0利率好康。

舉例說明，以在Apple Online Store指定3C通路購買iPhone 17 Pro 256GB 手機，如新申辦黑啤分享卡搭配分期購機方案，即可輕鬆擁有最新iPhone 17 Pro 256GB，總價39,900元，可獲得刷卡金200元，且手機總價39,900元可分12期付款0利率，自動分期為月繳3,325元，大大滿足想靈活運用資金的持卡人。

此外，元大銀行還貼心為卡友規劃一連串好康優惠，即日起至2025年11月30日止，活動期間任一張元大銀行信用卡綁定全支付APP消費，單筆滿299元即可獲得100點全點回饋（每人上限100點，1點全點=1元，限量10,000名），活動對象不限新舊卡友，且免登錄即可參加。