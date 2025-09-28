群益證攜手台鋼雄鷹大巨蛋品牌日 特邀調查局共同推廣反詐

群益金融集團品牌日於9月27日台鋼雄鷹對統一獅的比賽中盛大登場！這次活動開球儀式由群益金鼎證券董事長周秀真親自出席，調查局局長陳白立、群益代言人啦啦隊女神一粒也共襄盛舉，並邀請群益VIP客戶到場觀賽，共同展示對體育的熱愛與支持以及「投資有道、防詐有招」的概念。當日除了提供現場開戶及金融投資諮詢外，還設有互動遊戲和豐富的贈品，臺北市調查處亦設置反詐宣導攤位，讓球迷觀賽的同時，識詐、防詐、投資也能紅不讓！

群益金鼎證券（6005）的吉祥物「探奇」是活動中最受矚目的焦點，「探奇」是以群益LOGO的老鷹為形象，搭配台語賺錢諧音取名，身上背著群益值星帶、頭頂群益企業色紅綠頭毛，在現場與觀眾熱情互動，對群益留下深刻的印象。調查局吉祥物黃喉貂「查查」，也在活動中閃亮登場，黃喉貂會合作狩獵體型比自己大的獵物，就如同這次調查局與群益在大巨蛋品牌日共同合作，推廣理財與運動概念外，也一同推廣反詐對抗邪惡勢力。

群益也在賽間準備多項互動遊戲，讓球迷們能進一步了解群益、體驗群益的熱情活力，「群益投資王」請球迷回答群益專屬互動問題，答對者可獲得限量商品；「探奇應援Cam」則隨機邀請球迷跟著探奇一起加油，留下難得的畫面等，不僅拉近了球迷與群益的距離，也為現場帶來新奇特別的觀賽體驗。

為慶祝雙鷹攜手合作「群益品牌日」，群益金鼎證券推出限定活動。凡於品牌日現場完成「證券戶＋複委託戶」申請，即可獲得台鋼Wing Stars一粒與群益證聯名的撲克牌與悠遊卡，讓現場球迷驚喜連連！未能到場的民眾也不用擔心，自9月29日至10月9日間，只要完成群益證全新「證券戶＋複委託戶」開立，即有機會抽中一粒簽名球。另全新開戶者再享雙重好禮：開戶即送200元超商商品卡，首次動用一筆複委託交易，再加贈200元超商商品卡。

臺北市調查處當日亦在臺北大巨蛋棒球場設立宣導攤位，以輕鬆有趣之有獎徵答方式，贈送宣導小禮物，令群眾與球迷辨識詐騙、認清假投資危害及交友詐騙等手法，把「識詐、阻詐、防詐」觀念傳遞予社會大眾，球迷在享受比賽同時，亦能增進自我保護意識，避免成為詐騙受害者，並呼籲國人勇於檢舉、撥打調查局檢舉專線「0800-007-007」，共同打擊詐欺，防制金融犯罪。

展望未來，群益金鼎證券也將秉持專業精神，提供最優質的理財服務，助每位投資者在市場中脫穎而出，達成千勝願景。