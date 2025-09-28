快訊

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

力挺國際運動賽事！中國信託勇闖日月潭 3000米長泳為健康加油

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台灣人壽莊中慶總經理(中)鼓舞泳士們突破三千米的勇氣。台灣人壽／提供
台灣人壽莊中慶總經理(中)鼓舞泳士們突破三千米的勇氣。台灣人壽／提供

「泳」闖日月潭中信金控子公司台灣人壽、中信產險組隊泳渡日月潭，今年最大「嬌」點是中國信託高階女「泳」士參賽力挺，台灣人壽總經理莊中慶、吉祥物台灣阿龍以泳渡大使率隊，與2萬多名泳將成功橫渡日月潭，展現企業「泳」續行動力。

世界級體育盛事「日月潭國際萬人泳渡」每年吸引跨國游泳好手參與，南投縣長許淑華、前總統馬英九、台灣人壽莊中慶總經理28日連袂出席開幕儀式，放流總統魚苗，萬名參賽者悠游日月潭場面壯觀。南投縣長許淑華特別感謝台灣人壽鼎力支持年度國際盛事，是南投的最佳夥伴。莊中慶總經理盛讚許淑華縣長力推永續觀光、發展綠色旅遊，為下一代留下好山好水，台灣人壽身為南投長期的永續夥伴，不僅組隊泳渡力挺國際運動賽事，投資開發的日月行館更是日月潭的綠色地標，期望全世界都能看見南投之美、臺灣之美。

今年「泳」士陣容包括中信金控投資長謝壯堃、策略長朱盈璇、台灣人壽法務長陳姵君、法務部長黃建鈞及保險顧問們，年齡層從26歲青世代到60歲壯世代皆有，女「泳」士人數更超越男性、泳氣十足。策略長朱盈璇、法務長陳姵君都是第一次泳闖日月潭，笑稱是以青春「泳」駐的堅定意志力完賽，解鎖人生成就清單，全靠Teamwork團隊合作才能完成長泳，也期望用自己「泳」不放棄的精神激勵所有女力，無論是運動或職場，女性都要勇敢突破極限；全隊最快「泳」速是旭峰通訊處陳伯昌，以69分鐘游完全程、勇奪第一名，獲得漢來日月行館住宿券，水上、陸上兩棲遊歷日月潭美景，滿載而歸。中信產險也首次泳渡日月潭，強調不僅是有趣的人生體驗，更展現We are family向心力。

台灣人壽秉持母公司中信金控We are family理念，以「家」為核心打造友善職場、守護員工健康，連續兩年參與泳渡日月潭賽事，對內深植健康促進理念，透過泳渡鼓勵更多夥伴勇敢挑戰自我，對外攜手公部門推廣運動觀光、永續同行，藉由多元活動發揮永續保險影響力、永續未來。

中信金控 日月潭 台灣人壽

延伸閱讀

影／日月潭萬人泳渡今登場 馬英九第12次參賽

南投三神遶境 慈善宮捐300萬「以最快速度」送到花蓮災民手中

南投日月潭「國際萬人泳渡嘉年華」即將開跑，8大日月潭週邊美食也不可錯過！

日月潭暑期住宿率慘澹 入秋靠1狀況大反轉爆滿

相關新聞

元大信用卡 × iPASS MONEY雙平台 消費滿額送

元大信用卡正式支援iPASS MONEY，同步推出限時綁定回饋活動。即日起至2025年12月31日止，首次於iPASS ...

房市928檔期登場 南松山都更地標「崧喆」公開

房市928檔期起跑，北市指標都更案「崧喆」宣布正式開案，個案基地達512坪，規畫地上25樓，地下6層SRC大樓，20坪到...

匯市最前線／台幣30.2~30.8元整理

新台幣上周五（26日）收30.545元，貶值1.07角，貶破30.5元，一周貶值3.25角，貶幅為1.06%。

永豐金併京城銀完善布局 10月1日股份轉換基準日

永豐金控合併京城銀的股份轉換基準日為10月1日，京城銀股票正式下市，原京城銀持股人每張京城銀可換得1.2375張的永豐金...

壽險公會降匯損 提三解方

為了降低因應匯率波動的避險成本，擁有19兆元海外債券的壽險業近期由壽險公會召集籌組專案小組，已蒐集各家提案，將盡快討論如...

中信揪伴買雲林北港土地

中信金控旗下中信資產管理公司昨（26）日董事會通過，將與高雄營建相關業者，合資取得台灣金聯手中雲林北港土地，據了解，該合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。