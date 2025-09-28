房市928檔期登場 南松山都更地標「崧喆」公開

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北市928檔指標都更案「崧喆」宣布開案。業者／提供
房市928檔期起跑，北市指標都更案「崧喆」宣布正式開案，個案基地達512坪，規畫地上25樓，地下6層SRC大樓，20坪到42坪，開價均價每坪158萬元。

「崧喆」位於南松山八德路四段，近松山捷運站、饒河夜市、City link松山店、彩虹河濱公園。

負責代銷的創意家行銷表示，台北市⼤都更時代啟動，其中南松⼭因緊鄰信義計劃區，同時亦能串聯松菸⽂創、⼤巨蛋等重要⽂化與經濟商圈，從菸廠路東延、國家鐵道博物館園區到台泥預拌廠等開發，都更備受矚⽬。

「崧喆」歷經燾鼎建設、弘新建設8年都更成功，此刻攜⼿創意家⾏銷公開，不但是為區域注入煥新啟動的加速劑，更是宣告南松⼭都市再⽣計畫，徹底解鎖，引爆未來能量。

創意家行銷表示，個案由利晉⼯程負責營造，利晉創立⾄今⼀甲⼦，營造作品更橫跨商辦、住宅、廠辦、醫療、飯店、商場、學校等，寶麗廣場、富邦⼈壽⼤樓、華南商銀總⾏世貿⼤樓、國產實業企業總部，都是利晉作品。

創意家⾏銷董事長王明正表示，「崧喆」公開，翻轉南松⼭無限未來，也搶搭了房市928檔期與⼗⽉黃⾦連假，隨著近期政院的房貸政策釋出善意，也順勢回溫銷售熱度。

他表⽰，⾝為第⼀線的代銷，最了解消費者想要的是什麼，受惠於近期房貸利多的消息，就已讓許多購屋者重拾信⼼和安全感，來電來訪都增加了近三成之多。

「崧喆」因為擁有地利優勢，加上產品規劃得宜、聯⼿名家團隊，優秀的預約來訪相當熱烈。

都更 房貸

