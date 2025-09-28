比特幣價格盤整、跌破11萬美元 專家分析原因有二
比特幣近五日下跌超過2,400美元，跌幅超過2％，28日上午價格來到10.95萬美元，幣圈人士分析，比特幣價格短期已跌破持有者實現價11.15萬美元，根據歷史數據顯示，這通常可能進一步導致修正並進入盤整期，主因是比特幣現貨ETF淨流出及比特幣期權到期導致價格震盪。
幣圈人士從趨勢分析，比特幣價格下跌主因有二，一是比特幣現貨ETF於9月26日出現4.18億美元的淨流出，二是比特幣期權本周到期，持有人可能調整部位而造成價格波動明顯。
儘管因短期內比特幣價格波動導致恐懼與貪婪指數顯示指標為34的「恐懼」區間，但鏈上資料顯示，衍生性商品的未平倉合約總額維持在700億美元之上，部分海外分析師認為，期權到期後賣壓將減輕，且因巨鯨近期分別從中心化交易所移轉約584枚、740枚比特幣至錢包，顯示巨鯨偏向長期持有比特幣，對未來價格上漲有信心；其次，技術線圖觀察，MACD顯示看長交叉，柱狀圖也轉正值，短期內價格動能可望反轉向上。
