快訊

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

比特幣價格盤整、跌破11萬美元 專家分析原因有二

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣價格下跌示意圖。圖／AI生成
比特幣價格下跌示意圖。圖／AI生成

比特幣近五日下跌超過2,400美元，跌幅超過2％，28日上午價格來到10.95萬美元，幣圈人士分析，比特幣價格短期已跌破持有者實現價11.15萬美元，根據歷史數據顯示，這通常可能進一步導致修正並進入盤整期，主因是比特幣現貨ETF淨流出及比特幣期權到期導致價格震盪。

幣圈人士從趨勢分析，比特幣價格下跌主因有二，一是比特幣現貨ETF於9月26日出現4.18億美元的淨流出，二是比特幣期權本周到期，持有人可能調整部位而造成價格波動明顯。

儘管因短期內比特幣價格波動導致恐懼與貪婪指數顯示指標為34的「恐懼」區間，但鏈上資料顯示，衍生性商品的未平倉合約總額維持在700億美元之上，部分海外分析師認為，期權到期後賣壓將減輕，且因巨鯨近期分別從中心化交易所移轉約584枚、740枚比特幣至錢包，顯示巨鯨偏向長期持有比特幣，對未來價格上漲有信心；其次，技術線圖觀察，MACD顯示看長交叉，柱狀圖也轉正值，短期內價格動能可望反轉向上。

比特幣 恐懼

延伸閱讀

洗完米後絕不要這樣做！專家揭「讓米飯變難吃」的3大錯誤行為

川普傳與梅蘭妮亞在機上爆爭執 唇語專家：談故障電梯

嘉縣免費篩檢發現1成兒童發展遲緩 專家籲：把握黃金期

台中檢警追3竊電挖礦場 搜索前一夕全搬空...竟是律師洩密

相關新聞

匯市最前線／台幣30.2~30.8元整理

新台幣上周五（26日）收30.545元，貶值1.07角，貶破30.5元，一周貶值3.25角，貶幅為1.06%。

永豐金併京城銀完善布局 10月1日股份轉換基準日

永豐金控合併京城銀的股份轉換基準日為10月1日，京城銀股票正式下市，原京城銀持股人每張京城銀可換得1.2375張的永豐金...

新光三越台中店復業 台新銀行推多重信用卡優惠 最高享10.3%回饋

台新新光金控偕子公司積極與新光三越展開跨業合作，除台南小北門店開幕由台新銀行提供優渥的刷卡優惠外，對於台中店復業，台新新...

壽險公會降匯損 提三解方

為了降低因應匯率波動的避險成本，擁有19兆元海外債券的壽險業近期由壽險公會召集籌組專案小組，已蒐集各家提案，將盡快討論如...

中信揪伴買雲林北港土地

中信金控旗下中信資產管理公司昨（26）日董事會通過，將與高雄營建相關業者，合資取得台灣金聯手中雲林北港土地，據了解，該合...

國銀海外曝險 美蟬聯第一

央行昨（26）日公布6月底本國銀行國家風險統計，美國連40季蟬聯國銀最大曝險國，中國大陸再重回第二，盧森堡排名第三。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。