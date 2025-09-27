合庫講堂邁入第六年 打造全民樂活安養藍圖

合作金庫長期關注國內高齡化社會議題，並積極落實永續經營，為利害關係人創造永續價值，今年已經是第六年舉辦推廣退休理財知識的合庫講堂。「2025合庫講堂-樂活安養 幸福特訓班」近日於北、中、南一連舉辦三場，合計吸引近千名民眾參與。

合作金庫為協助國人樂活安養，持續關注國人長壽生活所需，秉持靈活創新業務精神，不僅領先同業推出以房養老、安養信託等服務，更有專為樂齡族設計的信用卡「合庫樂活卡」及針對喜愛出國旅遊民眾設計的「利High卡」；同時合庫人壽慶祝今年15周年，推出保戶「安心守護計畫」，提供每張保單15小時居家照顧服務，以實際行動回應高齡社會照護需求。

2025合庫講堂將著重在協助銀髮族重新檢視退休生活的潛在風險危機，提出安心財富、健康守護兩大課題。本次合庫講堂邀請兩位外部達人，包括財經專家「大佛」李其展，以安心財富角度，解析全球經濟脈動與匯率走勢，建議投資人應與理財專員、壽險顧問討論，量身打造適合自己的資產配置；有「王牌營養師」之稱的劉怡里，就健康守護角度，結合最新醫學研究，提醒民眾最容易忽略的健康警訊。

合庫金控旗下有銀行、人壽、證券、投信等子公司，可提供民眾退休理財、保障等多元商品，建立跨世代財務防護網。在理財方面，合庫銀行提供境外債券、債券型基金，各有其優點，也再次強調風險分散的重要性，應善加利用基金定期定額持續扣款，能為自己帶來穩健的收益；在個人照護方面，合庫銀行推出安養信託，民眾可將金錢、股票、保險金等納入信託規劃，同時還有財富傳承信託、遺囑信託等服務。另一方面，合庫人壽也與合庫銀行合作推出一款兼顧退休規劃、保障傳承的「美好安心養老保險」及提供長照服務的「安心守護計畫」，合庫證券則提供定期定額存股、股票出借服務，並可搭配「合庫金證點APP」隨時掌握投資狀況。

「合庫講堂」六年來累計吸引近萬人次參與，合作金庫希望透過合庫講堂，提供參與學習規劃及認識多元金融商品配置的場域，陪伴客戶一起成長，一起變老，打造「安全的退休生活」，未來將持續整合集團資源，深化退休金融商品布局，真正落實「樂活安養、幸福相伴」的理念，善盡金融機構的企業社會責任。