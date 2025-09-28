永豐金併京城銀完善布局 10月1日股份轉換基準日

永豐金控（2890）合併京城銀（2809）的股份轉換基準日為10月1日，京城銀股票正式下市，原京城銀持股人每張京城銀可換得1.2375張的永豐金股票，以及現金2萬6,750元。永豐金當天將舉辦「豐喜迎京、共耀未來」的「迎親」慶祝活動，歡迎京城銀行正式加入永豐金。

京城銀併入永豐金後，股號「2809」將成為金融股的回憶，上市金融股「只留回憶沒有交易」的股號再添一檔。

京城銀行10月1日成為永豐金控旗下子公司，並預計於明年完成與永豐銀行的合併，此一合併案將優化永豐銀行在南北區域的布局。永豐金藉併購京城銀大舉進軍中南部，補足長期以來的版圖缺口，永豐銀分行數將增加至191家，南北分布約四六比，更能完整覆蓋全台客群，分行數也一舉躍升至全台前三大，資產規模突破3.5兆元。

永豐銀擅長大型聯貸及法金業務，京城銀則強於中小企業與零售融資，合併後將互補客群與商品線，擴大全台客戶基礎。以金管會銀行局資料7月底顯示，合併後中小企業放款餘額達5,675億元，躍升為民營銀行第二強，有助於利差擴大，法金與放款布局更具深度與廣度。

永豐金總經理朱士廷日前法說也表示，永豐金正式完成與京城銀合併，兩家銀行合計將擁有191家分行，但500公尺內據點重疊數不到五家，整體重疊性極低，因此「不會裁撤任何一家分行」。

永豐金今年前八月稅後純益180.7億元，續創歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）為1.38元。京城銀行今年前八月稅後純益24.9億元，每股稅後純益2.25元。今年第4季起永豐金就能認列京城銀的獲利。