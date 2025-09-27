新光三越台中店復業 台新銀行推多重信用卡優惠 最高享10.3%回饋

台新新光金控偕子公司積極與新光三越展開跨業合作，除台南小北門店開幕由台新銀行提供優渥的刷卡優惠外，對於台中店復業，台新新光金控更獻上祝福，台新銀行亦推出多重信用卡優惠，活動期間刷卡最高可享10.3%回饋。

新光三越台中店再度回歸，可為中部地區的民眾提供優質的購物體驗。台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，台中新光三越長期是中部消費者的重要據點，這次全面升級後更具指標性，台新銀行將透過信用卡回饋與支付服務，協助消費者享受更有感的購物體驗，也期盼與新光三越攜手，持續打造多元便利的生活生態圈。

為慶祝新光三越台中店復業，台新銀行規劃五大專屬好康。於skm pay綁定台新新光三越聯名卡，到台中店消費，單筆滿NT20,000元即可獲得2,000點skm points，重聚首七日再加贈4,000點，合計價值NT600元，等同於3%回饋，加計卡片權益週五至週日最高1%(即200點台新Point(信用卡))，總計可享4%回饋。

此外，持台新 Richart 卡到台中店消費，並切換「大筆刷」方案，享最高3.3%台新Point(信用卡)回饋，並可同步參加領券活動，在10/3(五)、10/9(四)、10/17(五)早上10點起，於Richart Life APP領取優惠券，以skm pay綁定消費單筆滿NT5,000元，再享額外7%台新Point(信用卡)加碼回饋(上限500點)，合計回饋最高達10.3%。

台新新光金控持續深化與新光三越的合作，從台南小北門到台中店重聚，雙方不斷展現零售與金融整合的成果，未來也將持續規劃更多貼近消費者需求的專屬優惠，讓民眾在購物同時，也能享受完整金融服務與超值回饋。