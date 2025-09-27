颱風來襲愛車泡水 產險提醒需保附加條款才有保障

颱風樺加沙帶來豪雨，產險業者提醒，颱風、洪水等天災在各式車體險都屬除外不保事項，建議民眾可依車齡、車輛停放場所評估，可事先加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」才有保障，若中央氣象署已發布颱風警報，相關期間則不接受加保。

颱風接連來襲，國泰產險提醒，民眾除了基本車體險外，建議搭配附加保障條款，加強愛車防護能力，降低天災造成的損失風險。建議加保颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水險，可保障因天災或雨水積水導致車輛損壞的情況，適合居住在低窪地區、易淹水路段的車主。

富邦產險說明，颱風、洪水、地震等天災在各式車體險都屬除外不保事項，除非事先加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，對颱風等造成的損害才有保障，建議民眾可依車齡、車輛的停放場所，評估是否需要投保車體險並附加相關附加條款。

產險業者指出，市場加保颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款的比例不高，2024年投保比例約2%，可能有些車主考量保費並未加保，導致比例較低。保費依廠牌、車齡有所不同，以國產新車重置價值約新台幣80萬元到100萬元為例，1年保費約3000元到5000元。

產險業者也提醒，如果中央氣象署已經發布颱風警報，保險公司在此段期間不接受加保颱洪險，建議民眾在投保車體險時就可事先規劃，才能防患未然。

財產保障方面，目前投保住宅火險已自動擴大承保颱風及洪水災害費用補償，只要房屋遭受實際損失或淹水達50公分以上，依住宅所在地區，可獲得7000元到9000元的補償。

不過，由於金額有限，僅能應付部分基本費用，富邦產險建議加保「超額颱風及洪水保險」，將房屋建築、裝潢及動產一併納入保障，並涵蓋災後清除與臨時住宿等費用。

南山產險也提醒，住宅火險已擴大承保颱風及洪水災害補償，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」的住戶，將有專人協助啟動快速理賠服務。

目前花蓮理賠狀況，新安東京海上產險表示，第一時間已成立緊急應變中心，主動查詢並確認受災保戶名單，截至9月25日，花蓮縣光復鄉完成11位住宅險保戶聯繫，其中10戶住宅受損並達到颱風及洪水災害補償保險理賠標準，後續已主動關懷並協助保戶理賠申請。

新安東京海上產險說明，汽車險方面，2位車體險保戶已完成聯繫，並確認車輛未停放在光復鄉。33件個人傷害險保戶案件中，有1件曾一度失聯，9月25日已確認人員平安。

明台產險指出，已由公司系統比對住宅位在光復鄉保戶，並請在地銀行等客戶較熟悉的通路單位人員，協助聯繫保戶。目前仍在救災或清理災區階段，盤點損失及被保人數量僅能就住宅部分，車險、人身健康險皆需待救災告一段落才能進行盤點與通報。

和泰產險也說，緊急應變小組在9月21日晚間已在官方臉書、LINE等發布客戶關懷訊息，也提醒民眾若發生事故，應如何保留相關證據供後續理賠作業。