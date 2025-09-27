快訊

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

颱風來襲愛車泡水 產險提醒需保附加條款才有保障

中央社／ 台北27日電

颱風樺加沙帶來豪雨，產險業者提醒，颱風、洪水等天災在各式車體險都屬除外不保事項，建議民眾可依車齡、車輛停放場所評估，可事先加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」才有保障，若中央氣象署已發布颱風警報，相關期間則不接受加保。

颱風接連來襲，國泰產險提醒，民眾除了基本車體險外，建議搭配附加保障條款，加強愛車防護能力，降低天災造成的損失風險。建議加保颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水險，可保障因天災或雨水積水導致車輛損壞的情況，適合居住在低窪地區、易淹水路段的車主。

富邦產險說明，颱風、洪水、地震等天災在各式車體險都屬除外不保事項，除非事先加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，對颱風等造成的損害才有保障，建議民眾可依車齡、車輛的停放場所，評估是否需要投保車體險並附加相關附加條款。

產險業者指出，市場加保颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款的比例不高，2024年投保比例約2%，可能有些車主考量保費並未加保，導致比例較低。保費依廠牌、車齡有所不同，以國產新車重置價值約新台幣80萬元到100萬元為例，1年保費約3000元到5000元。

產險業者也提醒，如果中央氣象署已經發布颱風警報，保險公司在此段期間不接受加保颱洪險，建議民眾在投保車體險時就可事先規劃，才能防患未然。

財產保障方面，目前投保住宅火險已自動擴大承保颱風及洪水災害費用補償，只要房屋遭受實際損失或淹水達50公分以上，依住宅所在地區，可獲得7000元到9000元的補償。

不過，由於金額有限，僅能應付部分基本費用，富邦產險建議加保「超額颱風及洪水保險」，將房屋建築、裝潢及動產一併納入保障，並涵蓋災後清除與臨時住宿等費用。

南山產險也提醒，住宅火險已擴大承保颱風及洪水災害補償，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」的住戶，將有專人協助啟動快速理賠服務。

目前花蓮理賠狀況，新安東京海上產險表示，第一時間已成立緊急應變中心，主動查詢並確認受災保戶名單，截至9月25日，花蓮縣光復鄉完成11位住宅險保戶聯繫，其中10戶住宅受損並達到颱風及洪水災害補償保險理賠標準，後續已主動關懷並協助保戶理賠申請。

新安東京海上產險說明，汽車險方面，2位車體險保戶已完成聯繫，並確認車輛未停放在光復鄉。33件個人傷害險保戶案件中，有1件曾一度失聯，9月25日已確認人員平安。

明台產險指出，已由公司系統比對住宅位在光復鄉保戶，並請在地銀行等客戶較熟悉的通路單位人員，協助聯繫保戶。目前仍在救災或清理災區階段，盤點損失及被保人數量僅能就住宅部分，車險、人身健康險皆需待救災告一段落才能進行盤點與通報。

和泰產險也說，緊急應變小組在9月21日晚間已在官方臉書、LINE等發布客戶關懷訊息，也提醒民眾若發生事故，應如何保留相關證據供後續理賠作業。

颱風 產險 理賠

延伸閱讀

未來1周高溫酷熱 何時降溫、是否有颱風？氣象署給答案

花蓮光復災情慘重 慈濟投入救災 證嚴法師慰問信曝光

獨／陽交大退休教授遭洪水沖走 曾獲傑出教學獎 同事：一生專注研究

悲傷教師節…陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

相關新聞

壽險公會降匯損 提三解方

為了降低因應匯率波動的避險成本，擁有19兆元海外債券的壽險業近期由壽險公會召集籌組專案小組，已蒐集各家提案，將盡快討論如...

中信揪伴買雲林北港土地

中信金控旗下中信資產管理公司昨（26）日董事會通過，將與高雄營建相關業者，合資取得台灣金聯手中雲林北港土地，據了解，該合...

國銀海外曝險 美蟬聯第一

央行昨（26）日公布6月底本國銀行國家風險統計，美國連40季蟬聯國銀最大曝險國，中國大陸再重回第二，盧森堡排名第三。

國票金董監席次「謹慎協商中」

國票金昨（26）日舉行法人說明會，國票金控董事長魏啟林與總經理陳冠舟親自主持，針對外界高度關注的明年董監事改選布局與近期...

壽險業者每月砸200億元避險

美國經濟數據強勁，推升美元上揚，但壽險業者為了因應隨時可能波動的匯率風險，仍須支付難以回收的「沉沒成本」來避險，根據保險...

三商壽現增 募資10.5億

為因應資本適足率偏低，三商美邦人壽昨（26）日公告完成現金增資案，發行2億股新股，每股發行價格5.25元，募資總額達10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。