強化防詐 銀行轉帳顯示受款戶名、調數存戶提款額度

金融業持續強化防詐，多家銀行陸續宣布9月底前提供轉帳顯示部分受款戶名，避免民眾轉錯帳戶；另外，北富銀10月16日起調整數位存款帳戶金融卡ATM提款額度，國泰世華銀也在考量帳戶安全下，進行第3類數位存款帳戶金融卡功能控管。

金管會說明，過去常發生民眾轉帳後才發現不是原本要轉帳對象狀況，因此請銀行公會、財金公司研議網銀、行動銀行轉帳可檢核受款人戶名機制，民眾輸入銀行帳號後，可看到部分遮掩後的戶名，如「王O中」，首階段規劃32家金融業者9月底、10月初上線，下一階段盼實體ATM轉帳也可顯示戶名。

根據業者規劃上路時間，包括北富銀9月18日起、台新銀將於23日起實施，中信銀、華南銀、彰銀預計30日開始，凱基銀、永豐銀安排於9月底前實施，不過各家通路管道有所差異，有些全通路顯示，有些從部分通路如行動銀行、ATM開始推動。至於戶名遮罩處理原則，將由銀行公會統一訂定，全體金融機構循相同規範辦理。

北富銀表示，9月18日起，為減少民眾轉帳錯誤導致紛爭及避免衍生詐騙疑慮，新增轉帳交易顯示本行遮罩戶名服務，目前僅有行動銀行（Fubon+）會顯示遮罩後的轉帳戶名，其餘通路將陸續規劃上線。

台新銀說明導入銀行轉帳顯示受款人部分戶名規劃，ATM為9月23日，Richart為9月24日，行動銀行為9月25日，至於網路銀行、網路ATM跟企業網銀與企業行動銀行等則預計12月底前上線。

中信銀宣布，自9月30日起，在網路銀行與行動銀行提供的新台幣轉帳服務頁面將新增「收款對象戶名顯示」功能，讓用戶轉帳時可確認轉帳對象戶名，確保交易正確。為維護資料安全，收款對象戶名將經部分隱碼後顯示。

華南銀指出，預計自9月30日在各數位通路上線，包含個人網路銀行、企業網路銀行、無障礙個人網路銀行、網路ATM、無障礙網路ATM及無障礙行動銀行的新台幣幣轉帳服務新增轉帳戶名查詢機制。

彰銀指出，為保障客戶帳戶交易安全，自9月30日起，在彰銀個人網路銀行、企業網路銀行、行動網銀、ATM及網路ATM進行自行或跨行轉帳交易時，將顯示經遮蔽後的轉入帳號戶名提供用戶核對資訊。

凱基銀預計9月底前推出轉帳交易戶名顯示機制，客戶在行動銀行與網路銀行進行新台幣轉帳交易時，將以部分遮罩方式，新增顯示轉入帳號的收款人戶名。

不過，銀行業者也說明，在自家通路轉帳時，也要看他行是否提供戶名顯示服務，如果已經提供，轉帳就會顯示他行客戶經處理後的戶名，否則需等他行上線才會顯示。

此外，北富銀指出，為加強對消費者防詐保護，在兼顧數位帳戶存戶（包含第1類至第3類數位帳戶）提款權益及防詐風險下，10月16日起針對數位存款帳戶金融卡調整ATM提款額度，單日最高限額由新台幣15萬元調整為8萬元，單月原本無限額，調整為單月最高新台幣12萬元。

國泰世華銀為提升帳戶安全，針對同時持有第3類數位存款帳戶及其他種類帳戶的客戶，進行「第3類數位存款帳戶金融卡」功能控管，也就是無法以數3帳戶金融卡操作其他種類帳戶的交易。

例如，過去國泰世華銀金融卡在ATM可進行名下任一帳戶的新台幣轉帳，但控管上線後，10月3日起數3帳戶金融卡在ATM只能進行數3帳戶新台幣轉帳，也不能用數3帳戶金融卡變更客戶資料如手機號碼、網路銀行密碼、非約定轉帳功能等。若不想受到限制，用戶可改用其他種類帳戶金融卡操作，或將數位存款帳戶進行升級。