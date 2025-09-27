台幣重貶1.07角 連七黑

美祭出「232條款」調查，拖累台北股匯雙殺。外資昨（26）日賣超台股251.5億元，台股失守26,000點，重挫逾443點；新台幣匯價昨日以30.545元收盤，貶值1.07角，連七貶，成交量為17.895億美元。

外資昨日雖賣超台股逾200億元，但9月外資累計至昨日止仍買超台股；新台幣匯價9月以來至昨日止仍升值6分。本周新台幣則是貶值3.25角，貶幅為1.06%。

新台幣昨日一早就以30.5元開出，貶值6.2分，當日最低匯價為30.566，貶值1.28角。外資下午盤匯出力道略為縮小，但仍連七貶。

美國最新經濟數據優於預期，可能使Fed降息前景再添變數，美元走勢隨之轉強。美股四大指數25日收低，投資人擔憂景氣韌性過高，將延緩政策鬆綁步調，美元指數維持在98.4附近，顯示資金持續回流美元資產。