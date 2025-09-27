壽險公會降匯損 提三解方

為了降低因應匯率波動的避險成本，擁有19兆元海外債券的壽險業近期由壽險公會召集籌組專案小組，已蒐集各家提案，將盡快討論如何降低外匯避險成本。據了解，已有壽險業者提出至少三種以上的解決建議，例如將與會計師公會討論如何將匯率波動對AC（按攤銷後成本衡量之金融資產）項下的海外債影響降到最低，以省下避險成本來強化資本。

新台幣急升對壽險公司財報壓力沉重，即使匯率波動不大，壽險公司仍須每月付出傳統與衍生性避險工具成本，為了解決此問題，壽險業者紛紛提出解決方案給公會，其中較多業者針對AC項下的海外債避險提出建議。截至今年6月底，壽險業AC項下資產約新台幣19.02兆元，雖然因為以成本入帳而不受價格波動影響，但卻仍受匯率波動影響，使其資產評價在會計呈現上變化過大。

一家壽險業者指出，業界希望尋求解方，讓壽險業能長期穩定匯率風險，並降低避險成本。其中一項構想是探討能否在會計準則與公允價值衡量之間，讓AC部位的海外債不需每月因匯率波動進行評價。

業者認為，若能比照利率部位不需逐月評價的做法，將可減少因匯率波動所導致的損益變動，並反映在損益表上，如此一來，壽險公司可望減少運用避險工具換匯成本，主要降低傳統換匯（CS）和無本金交割遠期外匯交易（NDF）的成本支出，進而將節省下來的資金充實於資本項下，強化公司資本。

另一家壽險高層說，從會計方式來看，AC項下資產無法以金管會6月發布的暫行措施之一「資本適足率匯率採半年均價制度」的方式計算，通常只能採單點匯率評價資產，因此，具體做法需與會計師公會協商，以符合會計規範。

此外，接軌新制後，AC項下資產還需進行重分類，屆時AC比例也會大幅從八、九成降低至四到六成不等，且由於每家壽險公司的狀況不同，另有業者提出其他至少二、三種降低避險成本的辦法，但細節仍須經討論，業者透露，將盡快先由專案小組與會計師、學者討論出調整方向後，再向金管會提案。

金管會保險局則回應，從保險局的監理角度來看，針對匯率避險方面，仍以監理壽險業的外匯避險成效為主，若業者未採取避險，則透過外匯價格變動準備金彈性因應。至於未來若壽險公會提出具體建議，保險局將再評估其可行性。