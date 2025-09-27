聽新聞
0:00 / 0:00

中信揪伴買雲林北港土地

經濟日報／ 記者任珮云林勁傑／台北報導

中信金控（2891）旗下中信資產管理公司昨（26）日董事會通過，將與高雄營建相關業者，合資取得台灣金聯手中雲林北港土地，據了解，該合作案暫定將於30日簽約，將由高雄營建業者負責規劃。

據了解，該案是由高雄營建業主導，中信資產管理加入，透過合資方式，共同取得土地，由於該案涉及高達32億元資金，加上北港的土地多數是不良資產，在銀行方面的資金取得較為不易，透過合資公司的方式，可以借重中信資產管理公司的角色，扮演投資方及資金提供者，成就該案。

根據中信資產管理中心的公告，將取得的雲林北港87筆不動產，包括4.5萬坪土地及793.5坪建物面積，交易上限金額為32.8億元，而中信資產管理公司與高雄營建業者將成立公司，各持股50%，因此中信將以上限16.4億元，投資該地。

主要是原來萬有紙廠的廠區，在歇業閒置多年後，由台灣金聯資產管理公司處理債權與產權，並於2020年完成舊廠房與廢棄物清除工作後，歷經多次標售流標，台灣金聯在今年2月透露，已由一位具備工業區開發經驗的買方以32億元收購，不過台灣金聯並未透露買方，而該地未來預計將其開發為中小型企業使用的廠房，以帶動地方經濟發展與就業機會。

今年春節後，該營建相關業者即提出要約金申購，原先中信未參加，後來加入議約後兩方達成共識，目前加上賣家台金聯三方均已議約完成，暫定30日三方簽約。

由於台灣金聯前董事長施俊吉，在卸任董事長時，曾表達自己因雲林北港土地擋人財路，才失去台灣金聯董座位置，引發業界譁然，如今該土地順利出售，並且新增中信團隊，也引起市場關注。

不過業界人士指出，中信的角色，比較類似出資方或提供資金者，並不是開發商，未來該地的規劃，將以另外一位合作夥伴的規劃為主。

中信 資產 台灣金聯

延伸閱讀

獨／雲林北港工業區土地售出了 中信金旗下AMC進場

雲林石壁休閒農業區揭牌 打造山村慢旅新亮點

雲林北港朝天宮與澎湖天后宮「雙媽會」澎湖登場 2天遶境祈福場面盛大

竹市客雅大道市有地遭居民棄置雜物 環保局稽查告發

相關新聞

壽險公會降匯損 提三解方

為了降低因應匯率波動的避險成本，擁有19兆元海外債券的壽險業近期由壽險公會召集籌組專案小組，已蒐集各家提案，將盡快討論如...

中信揪伴買雲林北港土地

中信金控旗下中信資產管理公司昨（26）日董事會通過，將與高雄營建相關業者，合資取得台灣金聯手中雲林北港土地，據了解，該合...

國銀海外曝險 美蟬聯第一

央行昨（26）日公布6月底本國銀行國家風險統計，美國連40季蟬聯國銀最大曝險國，中國大陸再重回第二，盧森堡排名第三。

國票金董監席次「謹慎協商中」

國票金昨（26）日舉行法人說明會，國票金控董事長魏啟林與總經理陳冠舟親自主持，針對外界高度關注的明年董監事改選布局與近期...

壽險業者每月砸200億元避險

美國經濟數據強勁，推升美元上揚，但壽險業者為了因應隨時可能波動的匯率風險，仍須支付難以回收的「沉沒成本」來避險，根據保險...

三商壽現增 募資10.5億

為因應資本適足率偏低，三商美邦人壽昨（26）日公告完成現金增資案，發行2億股新股，每股發行價格5.25元，募資總額達10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。