中信揪伴買雲林北港土地

中信金控（2891）旗下中信資產管理公司昨（26）日董事會通過，將與高雄營建相關業者，合資取得台灣金聯手中雲林北港土地，據了解，該合作案暫定將於30日簽約，將由高雄營建業者負責規劃。

據了解，該案是由高雄營建業主導，中信資產管理加入，透過合資方式，共同取得土地，由於該案涉及高達32億元資金，加上北港的土地多數是不良資產，在銀行方面的資金取得較為不易，透過合資公司的方式，可以借重中信資產管理公司的角色，扮演投資方及資金提供者，成就該案。

根據中信資產管理中心的公告，將取得的雲林北港87筆不動產，包括4.5萬坪土地及793.5坪建物面積，交易上限金額為32.8億元，而中信資產管理公司與高雄營建業者將成立公司，各持股50%，因此中信將以上限16.4億元，投資該地。

主要是原來萬有紙廠的廠區，在歇業閒置多年後，由台灣金聯資產管理公司處理債權與產權，並於2020年完成舊廠房與廢棄物清除工作後，歷經多次標售流標，台灣金聯在今年2月透露，已由一位具備工業區開發經驗的買方以32億元收購，不過台灣金聯並未透露買方，而該地未來預計將其開發為中小型企業使用的廠房，以帶動地方經濟發展與就業機會。

今年春節後，該營建相關業者即提出要約金申購，原先中信未參加，後來加入議約後兩方達成共識，目前加上賣家台金聯三方均已議約完成，暫定30日三方簽約。

由於台灣金聯前董事長施俊吉，在卸任董事長時，曾表達自己因雲林北港土地擋人財路，才失去台灣金聯董座位置，引發業界譁然，如今該土地順利出售，並且新增中信團隊，也引起市場關注。

不過業界人士指出，中信的角色，比較類似出資方或提供資金者，並不是開發商，未來該地的規劃，將以另外一位合作夥伴的規劃為主。