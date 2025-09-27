壽險業者每月砸200億元避險

美國經濟數據強勁，推升美元上揚，但壽險業者為了因應隨時可能波動的匯率風險，仍須支付難以回收的「沉沒成本」來避險，根據保險局統計，今年前七月累計避險工具換匯成本已達1,843億元，相當於壽險業者每月需投入200億至300億元在避險工具，在這龐大的費用壓力之下，正是讓壽險業者近來積極討論如何降低非必要的避險成本的主因，而大、中小型壽險公司的課題也各有差異。

目前壽險業主要倚賴兩大避險工具，一是傳統換匯換利交易（Cross Currency Swap）與無本金交割遠期（NDF），前者需支付美元利息並扣除原本該有的台幣息收，後者則隨匯率波動決定成本，通常天期為三個月，但若三個月到期後價格上漲，避險成本就隨之增加。這些工具的價格高漲，使壽險公司不論新台幣是否升值，都得支付高額避險成本。業者直言，「避險工具成本就是沉沒成本，付出去就拿不回來。」

不同規模壽險公司之間，避險策略差異明顯。大型壽險公司擁有更多資源，可運用多元工具，除了傳統CS與NDF，還能向中央銀行申請進行貨幣交換，甚至操作一籃子貨幣避險，分散台幣對美元的升值風險。

不過，這類策略也有風險，假設與韓元、新幣等其他幣別相比，台幣兌美元升值較大，則採用此策略也可能同時讓台幣和雜幣同時虧損。

相較之下，中小型壽險公司資源有限，主要依靠傳統CS、NDF與外匯準備金因應。