三商壽現增 募資10.5億

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

為因應資本適足率偏低，三商美邦人壽（2867）昨（26）日公告完成現金增資案，發行2億股新股，每股發行價格5.25元，募資總額達10.5億元。此次增資是三商壽多項資本補強措施之一，目的是提升公司財務結構，以符合金管會對資本適足率的監理要求，另有發行次順位債計畫強化資本結構。

根據金管會統計，今年6月底，三商壽資本適足率（RBC）僅154.27%，連續七期未達法定標準200％，被列為「資本不足」等級。為符合新一代清償能力制度過渡措施規定，三商壽近期積極啟動現金增資計畫，並籌畫次順位債發行，以強化資本。

三商壽昨日公告完成現金增資10.5億元、共計發行新股2億股。

