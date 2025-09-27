國票金董監席次「謹慎協商中」

國票金（2889）昨（26）日舉行法人說明會，國票金控董事長魏啟林與總經理陳冠舟親自主持，針對外界高度關注的明年董監事改選布局與近期的子公司內部爭議進行說明。魏啟林表示，國票金控是所有金控中「最商業民主」的公司，所有股東的最終目標都是希望公司能夠持續穩健成長。

針對明年即將到來的董監事改選，經營團隊坦言，所有涉及股權、增資等重大事項，股東間已形成必須啟動協商機制的共識。魏啟林強調，鑑於過去曾有在協商未果前對外發言，引發部分董事不滿的情況，本次將汲取經驗、「非常謹慎小心」，所有重大議題必須在股東達成共識後才會對外宣布，以避免不必要的紛擾。

國票金總經理陳冠舟表示，針對近期國票金子公司內部爭議，他澄清並無弊案，已交付審計委員會徹查。最近媒體報導關於子公司內部出現「內鬥風波檯面化」的敏感話題，經營團隊也給予明確的回應。魏啟林強調，國票金所有事務都會在「商業民主」的原則下，讓意見充分表達，並重申金控將以穩健經營為主要目標。

為確保調查程序嚴謹與透明，陳冠舟補充指出，金控已對相關子公司下達指示，要求任何公司治理方面的調查程序，必須經由審計委員會進行討論與審核。他強調，金控層面是扮演監督角色，會尊重子公司依據公司治理規範處理內部事務的機制，並表示樂見審計委員會委員對於調查狀況有深入掌握，這有助於強化公司治理的健全性與透明度。