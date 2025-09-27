國銀海外曝險 美蟬聯第一

央行昨（26）日公布6月底本國銀行國家風險統計，美國連40季蟬聯國銀最大曝險國，中國大陸再重回第二，盧森堡排名第三。

央行金檢處副處長謝人俊指出，國銀對美國曝險，以及對中國大陸曝險的差距，已連九季超過1,000億美元，今年第2季進一步擴大至1,464億美元，再寫下歷史新高紀錄。國銀對美、中曝險的差距，從2023年6月起就突破千億美元，造成差距擴大，主要是投資的利差，美國金融商品表現較高，此外，中國大陸近幾年經濟表現不如預期。

曝險前十大國家（地區）依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計4,780億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.75% 。

第2季國銀對美國曝險金額達1,948.7億元，季增148億美元，其中自有資金增加130億美元，主因是市場波動升高，銀行為增加資金運用彈性而增加短期資金拆放；此外，因美元匯率變數，投資人加碼股票型和債券型基金，使信託資產增加約18億美元。

國銀對中國大陸的債權，自2021年攀升至595億美元達到高點後，就出現由高點下滑，但今年第2季則回升了24億美元至485億美元。主要是國銀投資大陸的政府公債，此外是同業的拆存和人民幣在第2季升值1.2%等因素。

另，第2季國銀對法國曝險排名躍升至第九名，擠下韓國；法國第2季曝險季增約22億美元，主因國銀投資法國政府公債，與歐元在第2季對美元升值8.25%，推升折算金額。謝人俊表示，法國公債流動性相對良好。至於國銀對韓國曝險季減約9億美元，主因同業資金拆存與投資金融債減少。

6月底整體本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為6,482億美元，較3月底增加5.57% ，主要是對非銀行的私人部門債權增加所致。