國票金：樂天銀先站穩企金 看好房貸為藍海市場

國票金董事長魏啓林今天表示，樂天銀目前聯貸案參貸業務規模約新台幣58億元，會先站穩企金業務，看好房貸業務對純網銀來說是很大的藍海市場，預期樂天銀增資案日方不會缺席，確切方案可能明年春季明朗。

國票金控今天下午舉行法人說明會，由魏啓林主持。他表示，面對全球政經局勢的波動與金融市場的諸多挑戰，國票金今年1到8月仍展現穩健經營韌性，自結稅後淨利達新台幣12億9779萬元，每股盈餘（EPS）為0.36元。

魏啓林指出，國票金轉投資的純網銀樂天國際商業銀行先前已試辦聯貸案參貸業務，已獲金管會核准正式開辦，在聯貸業務快速成長下，樂天銀存放比目前近5成，且今年以來每月虧損明顯縮減，目前也積極規劃全面開辦企業貸款業務，將有助於提高存放比，提升利差效益。

根據資料，樂天銀截至今年8月底戶數為31萬132戶，存款431.05億元，放款為211.47億元。企業貸款業務方面，貸款餘額截至8月底約52.8億元，相較6月底增加3.7億元，今年將持續衝刺聯貸參貸，也積極規劃企金徵審系統及企業貸款業務。

媒體關注樂天銀業務規劃與增資議題，魏啓林表示，台灣金融業授信市場大概一半是做企金，4成是做房貸，個人信貸可能不到7%，過去30多家銀行都在搶信貸市場，相當競爭，在台灣要先站穩企金業務，再來支持消金業務發展。

消金部分，魏啓林觀察，過去很多銀行房貸水位已經較高，但評估未來3年可能每年仍有10多萬交屋需求，對3家純網銀來說，房貸會是很大的藍海市場。他強調，樂天銀不會改變初衷，會在個人貸款、法人貸款、住宅貸款分頭並進，期望2年損益兩平，期許樂天銀未來也可以成為金控金雞母。

至於增資規劃，國票金總經理陳冠舟表示，目前尚未有確定的規劃與時程，但日本股東持股51%，如果不跟進增資可能影響控股權，合理推測日方有投入意願。

魏啓林指出，主要還是要日方提出增資，當初設立純網銀時，金管會也有要求股東簽署增資承諾書，必要時須注資。日方股東也充分了解台灣法規，不會觸及虧損1/3時才提出增資規劃，預期增資方案可能明年春季較為明朗。

媒體關注國票金董事會席次明年是否可能減為11席，魏啓林指出，今年股東會把董事席次調整為11到15席的範圍，主要是因應公司治理規範，確保獨立董事席次必須超過1/3，且必須把總席次設定為奇數。他認為，實務上作法席次不太可能減少，因為若為11席，必須獲得股東同意才行，若有股東反對就無法成立，未來增加到15席的可能性較高。