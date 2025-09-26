獨／雲林北港工業區土地售出了 中信金旗下AMC進場

快訊

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

單身投資法？他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後驚人獲利曝

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
雲林北港工業園區源於原萬有紙廠債權錯綜複雜，台金聯自2005年購入部分債權後，陸續購入其他債權，使擔保品得以共同拍賣。圖/台灣金聯公司提供
台灣金聯所有4.5萬坪雲林北港工業園區土地即將正式售出，據了解，售出總價32.7815億元，每坪約7萬元；有兩方買主進場，分別為中信金（2891）旗下中信資產管理公司與高雄某開發公司各半買下。今年春節後，該開發公司即提出要約金申購，原先中信未參加，後來加入議約後兩方達成共識，目前加上賣家台金聯三方均已議約完成，暫定9月30日三方簽約。

雲林北港工業園區源於原萬有紙廠債權錯綜複雜，台金聯自2005年購入部分債權後，陸續購入其他債權，使擔保品得以共同拍賣。其後陸續整合購入夾雜於廠區內之他人土地，方使產權完整。廠區荒廢10餘年早已成為地方毒瘤，台金聯花費數千萬元運離債務人遺留的1.5萬噸塑料廢紙渣、拆除66棟頹敗的廠房及78公尺高的巨大煙囪，歷經18年使廠區重生，可再供開發利用。近二年間歷經三次公開標售流標（公告底價32.3億元）；如今以高出底價賣出。

雲林地方重量級人士指出，該地位處北港精華區，雖然屬甲種工業用地可供作重工業使用，不過，由於廠商進駐後雲林縣政府有准駁權力，因此不致發生高汙染產業使用情形，也樂見未來能帶動地方就業及繁榮。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，現在資產管理公司能做的事情比以前多很多，包括短進短出、自行經營及分割興建等都有經驗，在目前市場調整過程中對資產管理公司而言也是找尋標的機會，不像壽險業有包袱，必須一定期限使用、完整開發計畫及滿足一定投報率標準等。

