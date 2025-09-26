「金融盾」防詐專案啟動 金融業攜手打造科技聯防新典範

國泰金控（2882）響應金管會發展金融科技策略，積極參與今年2月由金融總會成立之金融科技產業聯盟。隨著詐騙手法不斷翻新，防堵金融詐騙成為政府與金融業的首要課題，金融科技產業聯盟26日舉辦「金融盾－科技防詐聯盟暨合作宣言啟動大會」，集結國內七家金融機構，包含中國信託商業銀行、玉山銀行、永豐銀行、台新銀行、國泰世華銀行、新光銀行及財金資訊股份有限公司（依機構名稱筆劃排序），展現金融業共同宣示強化防詐科技、打造安全金融環境的決心。

為擴大金融科技創新量能，金融科技產業聯盟持續推動對金融市場共通有益之目標，其中，在「金融科技應用研發工作圈」中，國泰世華銀行運用突破性「聯合學習」（Federated Learning）技術推行「金融盾」專案，在各家金融機構不交換個資的前提下，共同協作訓練科技防詐模型，以辨識新型詐騙樣態。並擴大偵測範圍，有效解決金融機構面臨的數據孤島問題，提升不同犯罪樣態在數據基礎上的防詐能力。

金管會創新處副處長施宜君指出，今年推動成立金融科技產業聯盟，目的是期望透過各工作圈中金融同業及跨領域夥伴共同合作與努力，讓我國金融產業能以更精準、更有效率的方式執行阻詐。今日啟動的「金融盾」專案，更展現跨金融業科技共享精神，也落實產業聯盟「資源整合、共創價值」核心理念，期待「金融盾」利用交易行為提前識別與攔阻技術，為民眾財產安全形成更完善的防護網。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，金融詐騙手法日新月異，並結合科技及AI技術，除造成民眾財產損失亦對社會信任構成重大考驗，打詐已是全民共識，也是政府當前重要的工作之一。金管會透過推動「科技阻詐」、「精準阻詐」、「協力阻詐」、「臨櫃阻詐」與「責任阻詐」五大面向精進金融阻詐措施，並持續鼓勵金融機構運用科技強化金融阻詐措施，及與金融同業及政府部門合作，透過公私協力有效攔阻詐騙。此外，張副局長亦提醒與會銀行，於執行阻詐時，應衡平考量金融服務的便利性及安全性。