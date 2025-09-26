國銀海外曝險…美中差距拉大、美連40季蟬聯第一

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行金檢處副處長謝人俊指出，國銀對美國曝險以及對中國大陸曝險的差距，已連九季超過1,000億美元。圖／本報資料照片
央行公布114年6月底本國銀行國家風險統計，美國連40季蟬聯國銀最大曝險國，中國大陸再重回第二，盧森堡排名第三。

央行金檢處副處長謝人俊指出，國銀對美國曝險，以及對中國大陸曝險的差距，已連九季超過1,000億美元，今年第2季進一步擴大至1,464億美元，再寫下歷史新高紀錄。

114年6月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為6,482億美元，較114年3月底增加5.57% 主要係對，銀行之私人部門債權增加所致。

曝險前10大國家(地區)依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計 4,780億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.75% 。

國銀

