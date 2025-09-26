國票金法說會／今年前八月 EPS 為0.36元

國票金（2889）26日召開法人說明會，由董事長魏啟林主持，為投資人報告2025年1-8月營運狀況。魏啟林表示，面對全球政經局勢的波動與金融市場的諸多挑戰，國票金控在今年前八月仍展現了穩健的經營韌性，自結稅後淨利達新台幣12億9,779萬元，每股盈餘（EPS）為0.36元。

子公司國際票券表現尤為亮眼，前八月稅後淨利達新台幣12億2,888萬元，較去年同期逆勢成長5.42%，持續扮演金控獲利的重要支柱。這不僅突顯了國際票券在金融市場中的穩固地位，更彰顯其卓越的營運效率與風險管理能力。

儘管全球股票市場受美國對等關稅政策影響，導致今年證券市場量價出現大幅波動，但子公司國票證券仍積極優化業務結構，展現其在多變市場中的策略應變能力，前八月稅後淨利6億5,476萬元，下半年以來獲利動能增強，朝既定獲利目標邁進；另外，在投資業務方面，子公司國票創投表現出色，投資部位評價利益顯著回升，同時成功把握時機處分部分已上市股票，使得本業累積獲利達1億1,076萬元，較去年度大幅成長。

魏董事長指出，受惠於美國聯準會自2024年開啟降息操作，今年9月再次降息一碼，使外幣附買回（RP）成本顯著下滑，金控轄下的票券及證券子公司外幣債券業務損益已轉為正貢獻。展望未來，國票金將持續精準調整與優化外幣債券投資組合，並積極布局中、長天期且收益率更佳的優質債券，以期在高效率風險控管下，極大化投資收益。同時，國票金也將密切關注國內大型投資開發案、綠能產業及ESG相關機會，以擴大授信利差，為金控注入新的成長動能。

為進一步拓展業務版圖，國票金於2024年設立國票金租賃公司，不僅能有效延伸國際票券在授信客戶資源，更有利於為廣大中小型企業提供更為多元靈活的融資服務，該公司自成立當年即獲利，今年授信餘額已超過其資本額，業務成長快速，對金控獲利貢獻將逐年成長。

此外，樂天國際商業銀行以試辦方式辦理的聯貸案參貸業務，已獲主管機關核准正式開辦，在聯貸業務快速成長下，樂天銀行存放比逐漸改善，且今年以來每月虧損明顯縮減，目前積極規劃全面開辦企業貸款業務，此策略將有助於加速提高存放比，提升利差效益，並有望縮短未來損益兩平期間，為金控帶來長期穩定的收益。

國票金控作為利基型金控，經營團隊始終將「穩健經營」列為首要目標，並高度重視風險管控。國票金表示，對於債券及股權商品的配置，均嚴格依據自身的風險胃納，採取優化收益及動態操作策略，致力於在穩健中追求成長，持續為股東創造長期穩定的獲利水準，國票金將繼續發揮其靈活應變的優勢，在不斷變化的金融環境中，穩步前行，再創佳績。