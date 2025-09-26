快訊

首例董事海外考察內控機制不完善遭罰 全球人壽：虛心檢討

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金管會近日通過對全球人壽違反保險法令的裁罰案，保險局金檢時發現2021～2022年間，時任董事長和副董事長赴海外進行不動產考察七次，但因該公司未建立董事出差應事先申請、並經公司核准的內控制度，不利確認其參訪之必要性與合理性，依規定處以300萬元罰鍰。

對此，全球人壽今日回應，「於金檢指正相關缺失後，本公司已建立董事出差應事先申請並經核准之內控規範。公司將虛心檢討，並依所訂內控規範落實執行。」

保險局副局長蔡火炎指出，全球人壽僅訂有「董事差旅費申報作業辦法」以核銷董事差旅費用，但此為出差後的核銷辦法，並未針對董事出差前的差旅申請，針對出差目的、行程和業務關聯性進行申請和核准等內控程序。

金管會經檢查發現，2021～2022年間，全球人壽的時任董事長與副董事長申請核銷出差經費時出具的差旅費報告表，僅於行程部分說明拜訪對象或不動產考察區域，未見該公司所提不動產考察資料的內部評估軌跡，且公司內部相關會議或簽呈都未見業務單位評估該不動產投資案的相關考察規劃。

董事長 考察 保險

