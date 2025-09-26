快訊

凱基證券攜手三大信評機構 全面揭示海外債券信評資訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券領先市場，首家揭示海外債券三大信評資訊(凱基證券/提供)
隨著美國聯準會宣布降息一碼，重新啟動降息循環，海外債券配置策略再度成為投資人關注焦點。為提供更完整的海外債券交易服務，凱基證券領先業界與穆迪(Moody’s)、標普(S&P Global Ratings)和惠譽(Fitch Ratings)三大國際信用評等機構攜手合作，全面揭示海外債券信評資訊，協助客戶掌握發行機構之信用風險，做出更精準的投資決策。

凱基證券表示，債券不同於股票，股票可透過財報檢視企業體質，債券則需評估發行人信用風險，而三大信評機構各自採用獨立評級模型，透過交叉比對可提升風險評估的完整性。若債券遭降評，價格與流動性可能劇烈波動；反之若獲調升，則可能帶動價格上揚，因此即時掌握多元信評資訊，不僅有助風險控管，更能協助投資人優化債券配置與投資節奏。

以往一般投資人若欲查詢海外債券完整信評資訊，需透過國際信評機構網站或尋找機構研究報告，資訊獲取管道不易且更新速度有限。凱基證券本次與國際三大信評機構簽約合作，將數據資料整合後完整揭露於官方網站及「隨身e策略」APP海外債券專區，讓投資人在下單前享有更即時之商品資訊、更快速掌握最新債券信用評等，提升投資效率。

凱基證券致力成為亞洲領先金融機構，持續提供多元創新的海外投資服務，不僅精進海外債券信評資訊，「隨身e策略」APP的「即時美股」服務更提供ESG分數、財務指標、公司事件與到價提醒四大功能，幫助投資人掌握全球財富新契機、滿足即時資訊與靈活交易需求，成為投資人值得信賴的全方位金融夥伴。

