十月連假瘋出遊 凱基人壽旅平險最晚出發前一小時可投保

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
圖為出國旅遊示意圖。報系資料照
中秋、國慶、光復連假接連而來，若再搭配請假攻略，10月的假期甚至可長達16天。加上秋季賞楓旅遊熱潮，旅遊需求預料再創高峰。

特別要注意的是連假天數長，如果規劃前往美加地區，旅行中萬一不幸發生意外或突發疾病(如：意外跌倒骨折或交通碰撞、腦溢血、急性腸胃炎等)，不僅影響行程，恐將產生龐大的醫療費用開銷。

凱基人壽提醒民眾最晚可在出發前一小時網路投保，不僅享有意外身故保險金或意外失能保險金，並能額外附加實支實付傷害醫療保障­，還有海外急難救助服務。

民眾可透過旅平險「五要」口訣：投保要快速便利、保障範圍要完整、保額要充足、海外旅行要有海外急難救助服務及國內外旅遊都要投保，進行線上試算、輸入確認投保資料及快速繳費「三步驟」後，即可輕鬆完成網路投保，省時又安心。

